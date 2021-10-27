Вице-чемпион мира и бронзовый призёр летних Олимпийских игр в Токио Давлат Бобонов занял первую строчку рейтинга Международной федерации дзюдо (IJF) в весовой категории до 90 кг, сообщил Национальный олимпийский комитет Узбекистана. На его счету 6004 очка.





В обновлённом рейтинге IJF оказались и другие представители сборной. В частности, Сардор Нуриллаев (-66 кг) занял шестое место, Хикматулло Тураев (-73 кг) — 13-е место, Шарофиддин Болтабоев (-81 кг) — четвёртое место, Мухаммадкарим Хуррамов (-100 кг) — 13-е место, Алишер Юсупов и Бекмурод Олтибоев (оба +100 кг) — 22 и 26 места соответственно.

Среди женщин Диёра Келдиёрова (-52) оказалась на 11-й строчке, Гульноза Матниязова (-70 кг) — тоже 11-е место.

По данным НОК, в последний раз первую строчку рейтинга от Узбекистана в 2012 году занимал дзюдоист Ришод Собиров (-60 кг).

Ранее «Газета.uz» беседовала с тренером Давлата Бобонова, который рассказывал о выборе профессии, режиме дня олимпийцев и вкусе победы.