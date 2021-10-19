На летних Олимпийских играх в Токио дзюдоист Давлат Бобонов завоевал бронзовую медаль в весовой категории до 90 кг. В интервью «Газете.uz» тренер сборной Узбекистана по дзюдо Уктам Рахмонов рассказал о роли тренеров в жизни спортсменов, выборе профессии и человеческих качествах, которые он хотел бы видеть в своих учениках.

Фото: Из личного архива Уктама Рахмонова.

— Как вы стали тренером и почему захотели им стать?

— Я учился в Самаркандском колледже олимпийского резерва. Был чемпионом Узбекистана по дзюдо среди молодежи и призёром международных турниров, которые проводились в Казахстане, Таджикистане и Кыргызстане.

Семейные обстоятельства способствовали тому, что я стал тренером: мой отец умер, у меня были травмы. В результате мне пришлось стать тренером, несмотря на мой юный возраст. Если бы я не стал тренером, думаю, был бы предпринимателем.

— Многие приравнивают тренеров к членам семьи, потому что они проводят много времени со спортсменами. Согласны ли вы с этим утверждением?

— Прежде, чем попасть на Олимпийские игры, спортсмены с ранних лет борются со множеством трудностей, в том числе переживают поражения. Если тренер во всём находит подход к ученику, указывает верный путь в трудные моменты, правильно выстраивает отношения с ним, тогда тренер и спортсмен становятся очень близкими людьми друг для друга.

— Каким правилам должны следовать ваши подопечные?

— Прежде всего спортсменам важно соблюдать режим дня. Сон, время подъёма, график тренировок и отдыха, своевременный приём пищи играют значительную роль в формировании чемпиона. Я требую строгого соблюдения этих правил от своих учеников. Если спортсмен хочет завоевать олимпийскую медаль или стать чемпионом мира, он должен от многого отказаться.

Примыкание к разного рода уличным компаниям, развлечения в разных местах — совершенно ненужные вещи для спортсменов. Как и все тренеры, я наставляю не сворачивать в другие коридоры на пути к своей главной цели — чемпионату мира и Олимпийским играм. Цель одна, и нужно двигаться ей навстречу.

Фото: Из личного архива Уктама Рахмонова.

— Какими качествами должен обладать спортсмен, чтобы побеждать?

— Спортсмен должен быть способен подготовить себя к соревнованиям физически и морально. Истинный спортсмен должен осознавать, что на международной арене он защищает честь своей страны, Родины, родителей, народа и президента. Я считаю, что не проиграет тот спортсмен, который соблюдает режим дня, усердно тренируется и идёт на соревнования с мыслью: «Я должен победить, цель одна».

Я бы хотел, чтобы мои воспитанники были всесторонне образованными, смышлеными, порядочными, уважающими своих родителей и любящими свою страну и свой народ. Можно быть сильным в спорте и стать чемпионом, но остаться слабым человеком, не созревшим интеллектуально и духовно.

— Чемпион — это прежде всего талантливый или трудолюбивый спортсмен?

— Рассмотреть способности спортсмена можно с первого посещения. У нашего народа есть поговорка: «Будущее ребёнка известно с самого начала». Если у него нет способностей, но есть характер и упорство, он может вырасти сильным спортсменом. При этом он должен обладать спортивным характером. Это важнее навыков.

Что касается чемпионов, на мой взгляд, их можно заметить сразу. Но чтобы получить путёвку на Олимпиаду, занять призовое место и стать чемпионом, нужно иметь врожденный талант и спортивный характер.

— Как вы думаете, каким тренером считают вас ваши воспитанники?

— Я бы хотел, чтобы мои ученики говорили: «Наш учитель хороший человек». Мне достаточно того, чтобы они помнили меня таким.

Фото: Из личного архива Уктама Рахмонова.

— Как вы раскрываете способности своих воспитанников?

— Мы работаем с ребятами много лет, ездим с ними на международные соревнования, в том числе на отборочные состязания перед Олимпийскими играми. Это даёт нам представления о характере наших воспитанников, их возможностях и способностях. Основываясь на этом, мы духовно готовим каждого спортсмена к выходу на состязания и изучаем соперников. Мы стараемся пробудить способности и таланты наших спортсменов в день соревнования.

Перед Олимпийскими играми я сказал своим ученикам: «Ты ждал этого дня 12 лет, ты трудился 15 лет. Сегодня настал день, чтобы выложиться на полную, показать больше, чем ты можешь. Возможно, это твоя последняя Олимпиада. Следующая состоится через четыре года. За это время может случиться что угодно».

— Как вы мотивировали Давлата Бобонова перед Олимпиадой?

— Олимпиада — это вершина спорта. Самый престижный конкурс каждых четырёх лет. Для поднятия духа Давлата перед каждым выходом на татами я говорил ему: «Наш народ, твои родители и президент смотрят. Всё внимание направлено на нас. Если не здесь и сейчас, то когда? Сегодня нужно бороться, выиграть медаль и осчастливить весь Узбекистан». Мы повторяли это до тех пор, пока в глазах спортсмена не читалась мысль: «Всё, я выиграю».

Другим спортсменам нашей сборной по дзюдо не хватило олимпийского опыта. Думаю, поэтому они остались без медалей. Некоторым не хватило везения, другим не повезло с результатами жеребьёвки. В целом же все наши дзюдоисты впервые принимали участие в соревнованиях такого уровня.

— Что вы почувствовали, когда Давлат завоевал медаль?

— Прежде всего я почувствовал поддержку всего народа, его волнение и радость. Меня переполняли чувства, когда я обнял Давлата. Я не могу всё это передать словами.

Фото: Из личного архива Уктама Рахмонова.

— Победа и поражение — очень эмоциональные моменты. Как справиться с эмоциями?

— Мы всегда объясняем нашим ученикам, что победа и поражение идут рука об руку. «Не теряй себя, даже когда побеждаешь. Не впадай в отчаянье, даже если терпишь поражение. Впереди ещё есть возможности. Будут ещё соревнования».

Когда спортсмен принимает победу со сдержанностью, Бог сулит ему удачу. Каким бы болезненным ни было поражение, нужно взять себя в руки и принять его.

— Какие теперь у вас планы?

— Я впервые принял участие в Олимпиаде в качестве тренера. Я приобрел большой опыт в методах подготовки спортсменов к играм.

Я думаю, тренеры, как и спортсмены, должны стремиться попасть на Олимпийские игры и взять золотую медаль или другое призовое место. Тренеры и спортсмены должны работать для достижения этой цели. Теперь если мы будем готовить спортсменов к играм 2024 года в Париже, мы будем стремиться принести стране только «золото».

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