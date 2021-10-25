Кандидат в президенты, лидер партии «Миллий тикланиш» Алишер Кадиров поздравил президента Шавката Мирзиёева с победой на выборах главы государства, сообщила пресс-служба партии.

«Алишер Кадыров от имени себя и партии искренне поздравил Шавката Мирзиёева, подчеркнув, что мы должны работать рука об руку для развития нашей родины и благополучия нашего народа, что является нашей общей целью», — говорится в сообщении.

Представители партии «Миллий тикланиш» смотрят брифинг ЦИК, где объявили о предварительных итогах выборов.

Шавкат Мирзиёев переизбран на второй срок, получив 80,1% голосов избирателей, сообщил глава ЦИК Зайниддин Низамходжаев. Алишер Кадиров занял третье место с 5,5%.

«Газета.uz» рассказывала, как проходил подсчёт голосов на 116-м избирательном участке в школе №83 в Мирабадском районе Ташкента, где голосовал Алишер Кадиров. 88% голосов на этом участке набрал кандидат от УзЛиДеП Шавкат Мирзиёев.