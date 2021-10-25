Президент Беларуси Александр Лукашенко позвонил президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву и поздравил его «с убедительной победой на выборах», сообщила пресс-служба белорусского лидера.
Александр Лукашенко также пожелал Шавкату Мирзиёеву успехов в реализации намеченных планов.
Главы государств обсудили тематику двусторонних отношений, отметив их высокий уровень и динамичное развитие.
Ранее Шавката Мирзиёева с переизбранием на пост президента поздравил глава России Владимир Путин.
Центризбирком Узбекистана намерен обнародовать предварительные результаты выборов, прошедших в воскресенье, 25 октября в 16:00.