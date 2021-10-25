Движение предпринимателей и деловых людей — Либерально-демократическая партия Узбекистана 25 октября отпраздновало победу в выборах президента кандидата от партии, действуюшего главы государства Шавката Мирзиёева. Мероприятие прошло в комплексе Humo Arena в столице, сообщила пресс-служба президента.

Объявление Центральной избирательной комиссией предварительных итогов выборов, согласно Шавкат Мирзиёев набрал 80,1% голосов присутствовавшие встретили ликованием и бурными аплодисментами.

Шавкат Мирзиёев поблагодарил народ страны за оказанное ему доверие: «Доверие нашего великого народа — большое счастье для меня! Выражаю глубокую благодарность всем моим сопартийцам, нашим юношам и девушкам, дорогим матерям и отцам за оказанное мне столь высокое доверие и поддержку. Это доверие придаёт мне сил. И вместе с тем всем своим сердцем ощущаю, насколько это огромная ответственность».

«Какие только испытания мы не прошли за последние пять лет! Они закалили нас. Сблизили нас. Мы сплотились. Сегодня мир вновь увидел, на что способен сплочённый народ», — сказал президент.

Он подчеркнул, что выборы, впервые проведенные на основе Избирательного кодекса, прошли в духе демократии, открыто и гласно.

«Наблюдатели прибыли из многих стран, крупных международных организаций. Они могли посетить любой избирательный участок по своему выбору и увидели созданные условия, убедились в том, что завтрашний день нашим людям не безразличен, они активно участвовали в выборах, приходили голосовать вместе с семьями. Это свидетельствует о духе, настроении и политической культуре нашего народа», — отметил Шавкат Мирзиёев.

«На встречах на местах люди вносят актуальные предложения по каждой сфере, своему городу или району. Звучит и критика. Это тоже результат того, что наша жизнь изменилась, проводятся демократические реформы. Ещё раз хочу сказать: пути назад нет. Теперь Узбекистан будет двигаться только вперед», — заявил Шавкат Мирзиёев.

Глава государства поблагодарил иностранных и местных наблюдателей, членов Центризбиркома, окружных и участковых избирательных комиссий, представителей средств массовой информации. Он также выразил признательность кандидатам от других партий.

«Они тоже стремятся развивать Узбекистан. Поэтому мы обязательно учтём в своей программе их предложения, которые пришлись по душе нашему народу. Вчера мы были конкурентами, но теперь нам необходимо действовать как единый кулак. Обещаю приложить все свои силы и потенциал, чтобы оправдать высокое доверие нашего народа, осуществить его мечты и чаяния, обеспечить благополучную жизнь. Мы все вместе построим новый Узбекистан», — сказал Шавкат Мирзиёев.

Фото

Фото: Пресс-служба президента.