24 октября, в воскресенье, в Узбекистане пройдут президентские выборы. В них участвуют пять кандидатов от пяти зарегистрированных в стране политических партий. «Газета.uz» отвечает на вопросы о процессе голосования.

Как найти свой избирательный участок?

За несколько дней до выборов избирательные участки отправляют избирателям приглашение, которое содержит информацию о дате, времени и месте голосования. Но если вы не получили такого приглашения, это не значит, что вы не можете прийти на свой участок и проголосовать.

Проголосовать можно на избирательном участке по месту постоянного или временного проживания. Студенты, которые учатся не в своём регионе, голосуют на избирательных участках, организованных при вузе.

Найти свой избирательный участок можно на сайте Центральной избирательной комиссии или ЕПИГУ, указав серию и номер паспорта, а также дату рождения.

День выборов

Согласно Избирательному кодексу, голосование проводится с 8:00 до 20:00 часов. Голосование в иностранных государствах проводится с 8:00 до 20:00 по местному времени.

В избирательный участок нужно прийти с одним из документов, подтверждающих личность:

паспорт гражданина или ID-карта;

заграничный паспорт;

военное удостоверение;

национальное водительское удостоверение нового образца;

временная справка, выданная органами внутренних дел гражданам, потерявшим гражданский паспорт;

справка об отбытии или освобождении от наказания.

По прибытии в избирательный участок избиратель предъявляет члену участковой избирательной комиссии документ, удостоверяющий его личность, и расписывается в списке избирателей.

Те, чьи фамилии по каким-либо причинам не были включены в список избирателей, на основании документа, удостоверяющего личность, гражданство и местожительство, могу быть включены в приложение к списку избирателей.

После регистрации гражданину выдаётся избирательный бюллетень. Каждый избиратель голосует за себя. Запрещается выдавать избирательный бюллетень тем, кто хочет проголосовать за другого человека.

По просьбе избирателя для заполнения бюллетеня могут быть предоставлены трафареты, изготовленные на основе азбуки Брайля.

После получения избирательного бюллетеня избиратель заполняет его в кабине или комнате для тайного голосования. При заполнении бюллетеня запрещается присутствие других лиц, кроме голосующего.

Избиратель, не имеющий возможности самостоятельно заполнить избирательный бюллетень, вправе пригласить в кабину или комнату для тайного голосования другое лицо по своему усмотрению, за исключением лиц, входящих в состав избирательной комиссии, наблюдателей и представителей средств массовой информации.

Заполнение избирательного бюллетеня

В избирательном бюллетене указана информация о дате выборов, кандидатах в президенты, квадратики для голосования и разъяснения о порядке заполнения.

Бюллетени печатаются на государственном языке, а также по решению окружной избирательной комиссии на языках, которыми пользуется большинство населения соответствующего округа.





Образец бюллетеня для выборов 2021 года. Фото: ЦИК.

Избиратель ставит знак «+» или «√» либо «х» в пустом квадрате, расположенном справа напротив фамилии кандидата, за которого он голосует.

Важно: Если избиратель ставит знак «+» или «√» либо «х» в более чем одном квадрате или если все квадраты оставлены пустыми, избирательный бюллетень считается недействительным и не будет учитываться при подсчёте голосов.

Если вы нечаянно испортили бюллетень, можно попросить заменить его новым. Испорченные бюллетени подлежат учёту, погашению (путём резки левого верхнего угла) и хранятся отдельно.

Заполненный избирательный бюллетень голосующий опускает в избирательную урну.

Можно ли фотографировать избирательный бюллетень?

ЦИК отмечает, что фотографировать избирательную бюллетень и публиковать его в социальных сетях категорически запрещается.

«Размещение фотографии избирательного бюллетеня в социальных сетях после голосования нарушает принцип тайного голосования», — говорится в сообщении ЦИК.

Как голосует избиратель, который не может посетить избирательный участок?

Если избиратель по состоянию здоровья или по другим причинам не может прибыть в избирательный участок для голосования, соответствующая участковая избирательная комиссия по его устной или письменной просьбе организует голосование по месту пребывания избирателя.

К нему направляется комиссия не менее чем из двух членов с переносной избирательной урной, которые обеспечивают проведение голосования с соблюдением тайны его волеизъявления. При этом могут присутствовать наблюдатели и представители средств массовой информации.

Если вы стали свидетелями нарушений в процессе голосования, можно оставить жалобу по телефону 1200.