Президент Узбекистана 21 октября подписал закон с поправками в законодательство, упрощающими порядок усыновления. Документ опубликовало «Народное слово», он вступил в силу с 22 октября.

Пункт 5 статьи 152 Семейного кодекса («Лица, которые могут быть усыновителями»), где указано, что усыновителями могут быть совершеннолетние граждане обоего пола за исключением лиц, ранее осужденных за умышленное преступление, теперь распространяется и на лиц, которые совершили менее тяжкие преступления, не представляющие большой общественной опасности и не препятствующие усыновлению, а также отбывших срок наказания.

В формулировке «за исключением лиц, ранее осужденных за умышленное преступление», последняя часть заменены таким текстом:

«ранее осужденных за совершение преступлений против жизни, здоровья, преступлений, опасных для жизни или здоровья, преступлений против половой свободы, против семьи, молодежи и нравственности, против свободы, чести и достоинства личности (за исключением клеветы, оскорбления), против конституционных прав и свобод граждан (за исключением нарушения законодательства об обращениях физических и юридических лиц, нарушения авторских или изобретательских прав), против мира и безопасности человечества, против Республики Узбекистан, преступлений, связанных с хищением чужого имущества, приобретение или сбыт имущества, добытого преступным путем, коммерческий подкуп или подкуп служащего негосударственной коммерческой или иной негосударственной организации, преступлений против порядка управления, а также правосудия, применение пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания, преступлений против общественной безопасности (за исключением незаконного ввоза, сбыта, приобретения, хранения или использования беспилотных летательных аппаратов, распространения не соответствующих действительности сведений о распространении карантинных и других опасных для человека инфекций, нарушения порядка хранения и использования беспилотных летательных аппаратов, нарушения правил безопасности при осуществлении исследовательской деятельности, нарушения правил охраны труда, нарушения санитарного законодательства или правил борьбы с эпидемиями, нарушения правил безопасности горных, строительных или взрывоопасных работ, правил пожарной безопасности), преступлений, составляющих незаконный оборот наркотических средств или психотропных веществ, преступлений против общественного порядка и воинских должностных преступлений»;

ранее осужденных за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, не относящихся к преступлениям, [перечисленным выше].

в отношении которых уголовные дела за совершение преступлений, [перечисленных выше], прекращены без решения вопроса о виновности;

страдающих заболеваниями, препятствующими усыновлению. Перечень заболеваний будет утверждаться Кабинетом министров.

Аналогичные изменения вносятся в статью 22 («Лица, которые не могут быть назначены опекунами или попечителями») закона «Об опеке и попечительстве».

Таким образом, законодательство теперь предусматривает возможность усыновления и опеки лицам, совершившим менее тяжкие преступления, не представляющие большой общественной опасности и не препятствующие усыновлению.

Установлено также, что разница в возрасте между усыновителями и усыновлёнными не должна быть ниже 15 лет, за исключением случаев усыновления отчимом и мачехой, либо близкими родственниками усыновляемого.

Напомним, глава Сената Танзила Нарбаева в день одобрения закона отметила: «Воспитание детей в семейной обстановке поможет детям лучше интегрироваться в общество. Однако это не значит, что усыновлять детей могут любые семьи или люди. Усыновители детей должны быть всесторонне зрелыми, особенно с духовно-этической точки зрения. Именно на это направлен закон».