Сенат Олий Мажлиса на 19-м пленарном заседании 30 сентября одобрил изменения и дополнения в Семейный кодекс и закон «Об опеке и попечительстве», которыми смягчаются ограничения, связанные с усыновлением детей. Об этом сообщила пресс-служба верхней палаты парламента.

Председатель Комитета Сената по вопросам женщин и гендерного равенства Малика Кадирханова сообщила, что с использованием института усыновления в 2017 году в судебном порядке были усыновлены 4000 детей. В 2018 году этот показатель составил 4100, в 2019-м — 4300.

При этом количество граждан, стоявших в очереди в органах опеки и попечительства за усыновлением детей, в 2018 и 2019 годах составило по 1900 человек, а в 2020 году — 1500. Однако ежегодно в среднем под опеку передаются только 200 детей.

Наличие недостатков и изъянов в законодательстве не только приводит к разнообразной правоприменительной практике, но и росту числа случаев незаконного усыновления, в том числе торговли детьми, отмечают разработчики закона. В 2017—2020 годах было совершено 185 преступлений, связанных с торговлей детьми.

Пункт 5 статьи 152 Семейного кодекса («Лица, которые могут быть усыновителями»), где указано, что усыновителями могут быть совершеннолетние граждане обоего пола за исключением лиц, ранее осужденных за умышленное преступление, распространяется и на лиц, которые совершили менее тяжкие преступления, не представляющие большой общественной опасности и не препятствующие усыновлению, а также отбывших срок наказания.

Согласно одобренным поправкам, в формулировке «за исключением лиц, ранее осужденных за умышленное преступление», последняя часть заменяется таким текстом:

ранее осужденных за совершение преступлений против жизни, здоровья, преступлений, опасных для жизни или здоровья, преступлений против половой свободы, против семьи, молодежи и нравственности, против свободы, чести и достоинства личности (за исключением клеветы, оскорбления), против конституционных прав и свобод граждан (за исключением нарушения законодательства об обращениях физических и юридических лиц, нарушения авторских или изобретательских прав), против мира и безопасности человечества, против Республики Узбекистан, преступлений, связанных с хищением чужого имущества, приобретение или сбыт имущества, добытого преступным путем, коммерческий подкуп или подкуп служащего негосударственной коммерческой или иной негосударственной организации, преступлений против порядка управления, а также правосудия, применение пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания, преступлений против общественной безопасности (за исключением незаконного ввоза, сбыта, приобретения, хранения или использования беспилотных летательных аппаратов, распространения не соответствующих действительности сведений о распространении карантинных и других опасных для человека инфекций, нарушения порядка хранения и использования беспилотных летательных аппаратов, нарушения правил безопасности при осуществлении исследовательской деятельности, нарушения правил охраны труда, нарушения санитарного законодательства или правил борьбы с эпидемиями, нарушения правил безопасности горных, строительных или взрывоопасных работ, правил пожарной безопасности), преступлений, составляющих незаконный оборот наркотических средств или психотропных веществ, преступлений против общественного порядка и воинские должностные преступления, либо в отношении которых, уголовные дела прекращены без решения вопроса о виновности;

ранее осужденных за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, не относящихся к преступлениям, [перечисленным выше].

Аналогичные изменения вносятся в статью 22 («Лица, которые не могут быть назначены опекунами или попечителями») закона «Об опеке и попечительстве».

То есть теперь законом, когда он вступит в силу, будет предусмотрена возможность усыновления и опеки лицам, совершившим менее тяжкие преступления, не представляющие большой общественной опасности и не препятствующие усыновлению, а также отбывшим срок наказания.

Перечень заболеваний, препятствующих становлению усыновителями, будет утверждаться Кабинетом министров.

Разница в возрасте между усыновителями и усыновлёнными не должна быть ниже 15 лет, за исключением случаев усыновления отчимом и мачехой, либо близкими родственниками усыновляемого.

«Закон подготовлен, прежде всего, исходя из потребностей и требований общества, и имеет важное социально-духовное значение с гуманитарной точки зрения. В целом, принятие закона послужит обеспечению в полной мере защиты прав ребенка и предотвращению незаконного усыновления детей, особенно торговли детьми», — говорится в сообщении.

«Воспитание детей в семейной обстановке поможет детям лучше интегрироваться в общество. Получая добро, ребёнок учится давать добро», — сказала председатель Сената Танзила Нарбаева.

«Однако это не значит, что усыновлять детей могут любые семьи или люди. Усыновители детей должны быть всесторонне зрелыми, особенно с духовно-этической точки зрения. Именно на это направлен закон», — отметила она.