Член сборной Узбекистана по дзюдо Диёрбек Урозбоев дисквалифицирован на три года за нарушение антидопинговых правил, сообщили в Национальном антидопинговом агентстве при Кабинете министров Узбекистана.

Дзюдоист входит в «Национальный тестовый список» агентства и должен был пройти плановую допинг-проверку. 6 мая текущего года во время внесоревновательного периода у него была взята допинг-проба, которая выявила нарушение статьи 2.1 Всемирного антидопингового кодекса и Национальных антидопинговых правил. В его организме был обнаружен мельдоний, который входит в группу гормонов и модуляторов метаболизма.

Спортсмен дисквалифицирован на период с 16 августа 2021 года до 15 августа 2024 года. В течение этого срока он не сможет участвовать в каких-либо международных или национальных соревнованиях.

Диёрбек Урозбоев (1993 г. р.) — бронзовый медалист Олимпийских игр-2016 в Рио и победитель Азиатских игр-2018, вице-чемпион Азии и призёр Чемпионата мира 2017 года.