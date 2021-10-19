Законодательная палата Олий Мажлиса 19 октября приняла закон о внесении изменений в Налоговый кодекс, предусматривающих освобождение ряда продуктов от НДС, сообщил депутат Расул Кушербаев.

Согласно документу, от уплаты НДС с 10 октября по 31 декабря планируется освободить импорт и оборот по реализации:

мясной продукции (говядина, баранина, куриное мясо);

живых животных (крупный рогатый скот и птица) продуктов их убоя;

картошки и замороженного мяса.

Депутаты приняли закон и направили на рассмотрение в Сенат.

Депутат Фарход Зайниев считает, что принятие этого закона послужит обеспечению спроса населения на основные продукты питания в период продолжающейся пандемии коронавируса и предотвращению необоснованного повышения цен.

Согласно данным Госкомстата, в сентябре мясо птицы подорожало на 1,9−2,8%, говядину и баранину — на 1,8%. В целом с начала года цены на мясо и мясную продукцию выросли на 13,3%, в том числе на куриную голень и окорочка (13%), говядину с костями (10,3%), баранину (8,2%). Картофель за сентябрь подорожал на 7,8%.

Не первая попытка

В октябре прошлого года группа депутатов предложила освободить от уплаты НДС импорт и реализацию сахара, картофеля, растительного масла, мяса (говядина, баранина, курятина и другие), скота и птицы в живом виде и продуктов их убоя. Но как уточнил «Газете.uz» Расул Кушербаев, тогда документ отклонил Сенат, отметив, что в законе не учтены интересы местных производителей.

По его словам, в этот раз проект закона в парламент внесло правительство, но вопрос об интересах местных предпринимателей остаётся открытым.

Производитель мясной продукции, фермер Иззат Муталов в октябре прошлого года объяснял, почему «неправильно и безрезультатно» освобождать импортное мясо от НДС, и рассказал, в чем, по его мнению, причина дороговизны мяса.