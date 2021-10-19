Компания CLICK совместно с АТТО представила новый способ оплаты в автобусах.

При оплате проезда с помощью QR-кода через приложение CLICK Evolution пользователи получают кешбэк до 2%.

Благодаря данному способу оплаты в автобусах больше не нужно искать мелкие купюры и носить с собой наличные. Оплачивать поездки стало возможно через CLICK.

Для этого достаточно отсканировать размещенный в салоне автобуса QR-код через приложение CLICK Evolution и оплатить проезд с любой привязанной банковской карты или CLICK-Кошелька.

А оплачивать с CLICK-Кошелька может даже ребенок.

Скачав приложение CLICK Evolution на смартфон ребенка, можно открыть CLICK-Кошелек прямо в приложении. После его пополнения ребенок сможет оплачивать проезд в автобусе и многие другие сервисы.

При оплате с помощью QR-кода билет отобразится на экране смартфона. Необходимо предъявить его кондуктору или водителю автобуса.

Билет можно также найти в разделе «Отчеты», внутри деталей платежа, после нажатия на кнопку «Показать билет». Кнопка доступна в течение часа с момента проведения оплаты.

Узнать про кошелек можно на сайте.

Скачать приложение можно в Google Play, App Store и AppGallery.

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