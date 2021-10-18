Бывший госсекретарь США Колин Пауэлл скончался в возрасте 84 лет от осложнений, вызванных COVID-19, сообщает CNN.

Колин Пауэлл был профессиональным военнослужащим и участвовал в войне во Вьетнаме в 1960-х годах. С 1987 по 1989 год занимал должность советника по национальной безопасности в администрации президента США Рональда Рейгана, а в 1989—1993 годах — был председателем Объединенного комитета начальников штабов, став самым молодым человеком и первым афроамериканцем на этом посту.

В 2001 году Колин Пауэлл стал первым афроамериканцем на посту госсекретаря в администрации 43-го президента США Джорджа Буша-младшего. В 2003 году он выступил в Совете безопасности ООН с обоснованием военного вторжения США в Ирак. В 2004 году Пауэлл ушёл в отставку с должности главы Госдепартамента.