Агентство по управлению государственными активами объявило о планах привлечь профессиональную организацию по разработке «Мастер-плана» для дальнейшей приватизации и эксплуатации парка на территории делового центра Tashkent city, сообщила пресс-служба АУГА со ссылкой на решение государственной тендерной комиссии.

Профессиональная организация в рамках конкурса по отбору должна включить в своё предложение:

описание объекта;

дальнейшего эффективного управления объектом, сохранение созданных рабочих мест, без права вырубки деревьев, кустарников, а также работ по капитальному строительству на данном участке;

требования к потенциальным покупателям (инвесторам) приватизируемого объекта;

условия и формы приватизации объекта;

требования к отбору потенциальных покупателей;

подробное описание «Мастер плана» о возможных вызовах до и после приватизации, причинах и путях их решения, а также обоснованные рекомендации профессиональной компании по организации работы (до 40 баллов);

в) предложение о размере платы за услуги. В котором, размер платы за услуги зависит от стратегии предлагаемого «Мастер плана». Размер зарплаты и другие текущие расходы должны быть четко указаны;

г) информация о текущем опыте профессиональной компании по предоставлению данных услуг;

д) предложение по организации конкурса по разработке «Мастер плана». Информация о команде, участвующей в предлагаемом конкурсе, фамилии (имена) физических и юридических лиц и информация о них: стаж работы в данной сфере (до 10 баллов);

е) письменное заявление о достаточных полномочиях для выполнения поставленных задач, а также о наличии человеческих, временных и материальных ресурсов.

Предложения принимаются до 17:00 25 октября.