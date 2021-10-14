Узбекистан планирует снизить зависимость экономики от иностранной валюты путём развития рынка деривативов. Этот вопрос поднимался 12 октября на встрече заместителя министра финансов Одилбека Исакова и директора казначейства Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Акселем ван Недервеном.

Стороны также обсудили повышение эффективности финансовых рынков и внедрения новых инструментов рынка капитала, привлечения кредитов в национальной валюте и снижения бремени платежи в иностранной валюте.

В конце встречи стороны подписали генеральное соглашение ISDA, разработанное Международной ассоциацией свопов и деривативов для проведения первой тестовой своповой операции в Узбекистане.

Что такое деривативы

В отличие от спотового биржевого рынка, особенностью деривативов являются операции с так называемым «фиктивным капиталом», то есть с тем, который непосредственно не участвует в инвестировании производственного сектора или ссудной банковской деятельности.

Дериватив — это финансовый инструмент, который является производной от базового актива.

Проще говоря, это договор между сторонами, который обязывает их к взаимному выполнению обязательств в отношении базового актива. В качестве такого актива может выступать товар или драгоценный металл, валюта или облигации, акции, фондовые индексы — в общем, любой актив, имеющий ценность.

Существует много типов деривативов, но большинство из них относятся к средствам управления рисками и спекулятивным инструментам. Четыре наиболее распространённых типа:

Фьючерсы;

Форвардные контракты;

Опционы;

Свопы.

В экономике своп — это торговая операция, в ходе которой заключаются две конверсионные сделки. К примеру, это может быть покупка актива (ценных бумаг, валюты) и его продажа спустя определённый срок на тех же или изменённых условиях. Или, наоборот, сначала продажа, а затем покупка. Говоря простыми словами, своп — это своеобразный обмен активами на оговорённый срок.

Изначально сделки своп заключались только в межбанковской среде, где обоим участникам, торговавшим валютой, требовался справедливый обмен. Простая конверсия через куплю-продажу часто бывала неудобна — не всем требовалась валюта здесь и сейчас, кроме того, часто на такие транзакции не хватало наличности. Так появился валютный своп — простыми словами, это обмен евро, долларов, рублей и так далее, который производится в два этапа.

Ключевые особенности свопов заключаются в следующем:

длительность сделок составляет до нескольких лет;

все они связаны с рисками, причём как для покупающей, так и для продающей стороны;

свопы позволяют перекредитоваться либо избавиться от ненужного актива на определённый срок;

сделку можно провести сразу с большим количеством контрагентов.

Международные стандарты по свопам издаются Ассоциацией британских банкиров (BBA) и ISDA.