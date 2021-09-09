Основная ставка Центрального банка оставлена без изменений на уровне 14% годовых в целях достижения баланса между снижением инфляции до 10% к концу года, сообщила пресс-служба Центробанка.

Это сделано и для одновременного поддержания экономической активности в условиях сохранения проинфляционных факторов и рисков, а также неопределенностей касательно степени их влияния.

«Текущие денежно-кредитные условия и положительные ожидания вокруг внешнеэкономической ситуации повышают уверенность в достижении прогнозируемого уровня инфляции», — заявили в Центробанке.

Экономическая активность и совокупный спрос

В течение первых восьми месяцев в стране продолжалось динамичное восстановление экономической активности. В большинстве отраслей показатели роста достигли допандемических уровней.

За январь-июль объем производства промышленных товаров увеличился на 8,9% к соответствующему периоду прошлого года, и на 6,1% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. В свою очередь, объем оказанных услуг вырос на 20,5% по сравнению с 2020 годом, и на 21,3% относительно 2019 года.

По результатам опроса предприятий реального сектора экономики, индекс экономической активности составил 52,8, сформировавшись на уровне немного выше июльских значений. В то же время, в структуре индекса значительно улучшились индикаторы сферы услуг.

С ростом потребительской активности населения в экономике также увеличиваются объемы торговли и платных услуг.

За январь-август объем поступлений от торговых и платных услуг в кассы коммерческих банков вырос на 39% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, и на 53% по сравнению с 2019 годом.

Поддержку экономическому росту и инвестиционной активности до конца года будут оказывать фискальное стимулирование и сохраняющиеся в экономике денежно-кредитные условия, считают в ЦБ.

Одновременно с этим, более высокий по сравнению с прошлым годом ожидаемый бюджетный дефицит и повышение с 1 сентября социальных пособий, пенсий и заработных плат, приведет к значительному увеличению потребительского спроса в экономике.

Внешние экономические условия

За истекший период экономические условия в мире формировались на фоне глобального ускорения инфляционных процессов в результате значительного роста цен на основные продукты питания и энергоресурсы, а также, ответного ужесточения денежно-кредитных условий во многих развивающихся странах, говорится в сообщении.

Согласно июльскому докладу Международного валютного фонда, несмотря на то, что прогноз реального роста мировой экономики в 2021 году остался неизменным на уровне 6%, прогнозы для развитых стран пересмотрены в сторону повышения, а для развивающихся стран — в сторону небольшого снижения с учетом ситуации, связанной с пандемией и скорости вакцинации.

На мировых товарных рынках цена на золото устойчиво снижалась, потеряв в цене 4−5%. Цена на медь в первой половине года демонстрировала рост с определенной волатильностью, а в последние два месяца снизилась.

В январе-июле 2021 года объем экспорта (без учета золота) составил 6,7 млрд долларов, увеличившись на 35% к соответствующему периоду 2020 года. В свою очередь, объем импорта достиг 13,4 млрд долларов что на 19% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Объем поступивших трансграничных денежных переводов за 8 месяцев вырос на 35% по сравнению с соответствующим периодом 2020 года, составив 4,9 млрд долларов США (3,6 млрд долларов США в 2020 году), и на 26% к аналогичному периоду 2019 года (3,9 млрд долларов). «Это служит одной из основ поддержания потребительской активности», — отметили в ЦБ.

«Вышеперечисленные факторы сыграли важную роль в формировании стабильного объема предложения иностранной валюты и обменного курса национальной валюты на внутреннем валютном рынке. В течение первых 8 месяцев 2021 года курс сума находился в диапазоне 10449−10683 сум за доллар и с начала года обесценился на 2%», — подчеркивается в сообщении.

Обменные курсы валют основных торговых партнеров (за исключением Турции) существенно не изменились с начала года.

Инфляция и инфляционные ожидания

По итогам августа 2021 года уровень годовой инфляции составил 11,1%, как и наблюдалось в последние три-четыре месяца, что несколько выше базового прогноза.

К концу августа годовой рост цен на продукты питания достиг 15,5%, и внес самый значительный вклад в структуру инфляции. В летние месяцы показатели месячной инфляции на фрукты и овощи не продемонстрировали ожидаемых темпов сезонного снижения, отметили в ЦБ.

Годовые темпы роста цен в группах непродовольственных товаров и услуг, состоящих из стабильных компонентов, в августе составили 8,1% и 7,6% соответственно, что способствовало замедлению агрегированного показателя инфляции.

Уровень базовой инфляции, очищенный от сезонно-изменчивых цен на фрукты и овощи, цен на топливо и регулируемых цен (тарифов), в августе оказался ниже общего уровня инфляции и составил 9,5%.

Согласно результатам опроса, проведенного в августе, инфляционные ожидания населения на следующие 12 месяцев, как и в июле составили 16,1%. В то же время, произошел небольшой рост инфляционных ожиданий среди субъектов предпринимательства, а наблюдавшийся с апреля тренд к снижению, сменился ростом.

Денежно-кредитные условия

Во II-III кварталах текущего года в связи с быстрым ростом объемов средств, направляемых в экономику, произошло значительное увеличение общей ликвидности банковской системы, в результате чего средневзвешенные процентные ставки по депозитам на межбанковском денежном рынке снизились с 14,2% в апреле до 8,7% в июле.

В результате ряда изменений и мер, принятых Центральным банком в части денежно-кредитных операций, средневзвешенные процентные ставки денежного рынка в августе составили 13% и сформировались с 1-процентным разрывом к основной ставке, в границах процентного коридора Центрального банка.

За счет расширения процентного коридора активность банков на денежном рынке выросла. В августе было совершено операций в объеме 8,4 трлн сумов, что на 47% больше, чем в июле. Увеличение объемов депозитных операций овернайт послужило формированию процентных ставок на денежном рынке близко к основной ставке, в границах процентного коридора.

Формирование положительных реальных процентных ставок по депозитам за последние 8 месяцев года способствовало росту совокупных срочных депозитов в национальной валюте на 26,5%, в том числе срочных депозитов физических лиц в национальной валюте на 45%.

Процентные ставки по кредитам незначительно выросли по сравнению с началом года в связи с высокой экономической активностью и спросом. При этом средневзвешенная процентная ставка по кредитам физическим лицам в июле составила 22%, а по кредитам юридическим лицам — 21,2%.

Остаток кредитных вложений в экономику увеличился на 11,5% по сравнению с началом года. В частности, остаток кредитов, выделенных физическим лицам увеличился на 17,5% и служит стимулированию потребительского спроса.

По итогам года ожидается, что рост кредитных вложений будет пропорционален росту номинального ВВП и составит в районе 18−20%.

Прогноз и риски

Хотя общий уровень инфляции все еще остается неизменным, снижающаяся динамика базовой инфляции и текущие умеренно жесткие денежно-кредитные условия будут факторами, способствующими достижению прогнозного 10-процентного уровня инфляции к концу года.

Более стабильное снижение уровня базовой инфляции в будущем будет зависеть, прежде всего, от эффективности мер, принимаемых по увеличению объемов предложения на внутреннем товарном рынке, повышения эффективности в производстве и улучшения конкурентной среды.

Кроме того, ожидается, что при обеспечении сбалансированности цен на основные продукты питания, ощущаемая инфляция и инфляционные ожидания населения и субъектов предпринимательства перейдут в понижательную зону.

Ожидается, что ситуация на внутреннем валютном рынке, динамика реального эффективного обменного курса сума и отсутствие давления на него в ближайшие месяцы послужат относительно стабильному формированию цен на импортные и зависящие от импорта товары в потребительской корзине. Это, в свою очередь, будет способствовать повышению роли импорта потребительских товаров в стабилизации внутренних цен, считают в ЦБ.

Очередное опорное заседание правления Центрального банка по рассмотрению основной ставки запланировано на 21 октября.