В ближайшее время Управление ООН по делам беженцев (УВКБ) планирует направить три самолета с гуманитарной помощью для Афганистана в Термез, сообщила пресс-служба организации.

Груз будет распределен по грузовикам, которые через пограничный пункт пропуска Хайратон доставят его в афганский Мазари-Шариф. Первый такой самолет прибудет в Термез в середине октября, говорится в сообщении.

Представитель УВКБ Бабар Балох, находясь в Кабуле, сообщил, что управление работает над созданием логистических центров в приграничных с Афганистаном странах, чтобы оказывать чрезвычайную поддержку сотням тысяч внутренних переселенцев.

Напомним, ранее в ООН заявили, что главный логистический центр Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН в рамках оказания помощи Афганистану решено разместить в Термезе. О формировании учреждениями ООН большого склада для гуманитарной помощи Афганистану в сурхандарьинском карго-центре сообщила также спецпредставитель Евросоюза по Центральной Азии Тери Хакала.

УВКБ выражает обеспокоенность усугубляющимся гуманитарным кризисом в Афганистане.

«По ночам уже становится холодно, и людям, оставшимся без крова, нужна срочная помощь», — отметил Бабар Балох. По его словам, число нуждающихся в поддержке афганцев достигло 20 млн и продолжает увеличиваться с каждым днем.

«Прошел уже месяц с тех пор, как в ООН запросили 606 млн долларов на гуманитарные операции в Афганистане, но пока получено лишь 35% этой суммы, — говорится в сообщении. — Средства необходимы, чтобы предотвратить полный крах афганской экономики».

В ООН предупреждают, что сегодня лишь 5% афганских семей обеспечены нормальным питанием. Более половины детей в возрасте до пяти лет недоедают, без помощи им грозит острое истощение.