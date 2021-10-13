Правительство Республики Корея выделило 5 млн долларов США на реализацию в Узбекистане комплексной программы реагирования на COVID-19 на 2021 год, 4,57 млн долларов из этой суммы предназначено для сектора здравоохранения. Об этом «Газете.uz» сообщили в пресс-службе посольства Республики Корея в Ташкенте.

Церемония запуска программы, которая будет осуществлена Корейским агентством по международному сотрудничеству (KOICA), состоялась 12 октября. Она реализуется в рамках программы «ОПР Кореи: Строительство доверительных отношений» («Официальная помощь в целях развития», «ODA KOREA: Building TRUST») МИД Республики Корея.

В церемонии участвовали заместитель министра здравоохранения Абдулла Азизов, начальник Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и здоровья Баходир Юсупалиев, ректор Ташкентской медицинской академии Алишер Шадманов, заместитель министра иностранных дел Республики Корея по многосторонним отношениям и глобальным вопросам Хам Санг Ук, посол Республики Корея Кан Чжэ Квон, директор Офиса KOICA в Узбекистане Пак Сунджин, профессор Университета Корё Чой Дже Вук и другие.

В рамках комплексной программы KOICA подписало меморандумы о взаимопонимании со Службой санитарно-эпидемиологического благополучия и здоровья о реализации программы KOICA по профилактике и борьбе с инфекционными заболеваниями (1,6 млн долларов), а также Ташкентской медицинской академией о реализации программы развития потенциала по исследованию инфекционных заболеваний (300 тысяч долларов).

Программы на текущий год предусматривают укрепление потенциала в области управления для профилактики и контроля инфекционных заболеваний, создание системы контроля качества для лабораторий диагностики инфекционных заболеваний, создание национальной системы мониторинга инфекционных заболеваний и вакцинации, укрепление потенциала исследований, связанных с коронавирусом, а также укрепление лечебного потенциала путём предоставления оборудований медицинским учреждениям и другое.





В ходе церемонии KOICA передало Министерству здравоохранения 87 кислородных генераторов общей стоимостью 2,32 млн долларов для оснащения ими 35 межрайонных центров экстренной медицинской помощи.