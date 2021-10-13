Mirabad Avenue в связи с получением кадастра на дома первой линии блоков А и B подготовил ряд выгодных предложений для будущих покупателей: рассрочку до 12 месяцев, а также еженедельные скидки в размере 10% на бестселлеры — апартаменты, пользующиеся высоким спросом.





Возможность получения рассрочки — актуальный и часто задаваемый вопрос в отделе продаж. Уже на этой неделе вы сможете приобрести апартаменты третьей фазы на выгодных условиях рассрочки до 12 месяцев и с первоначальным взносом от 30%.

Величественные девятиэтажные здания с пентхаусами, расположенные на третьей линии, будут готовы к заселению уже в мае 2022 года. На 1 этаже находятся коммерческие помещения, со 2 по 8 этажи — типовые апартаменты, на 9 этаже — квартиры с приватными террасами, а 11 и 12 этажи в блок-секциях будут пентхаусами. На все дома первой линии с кадастром действует рассрочка до шести месяцев.





Помимо предоставления рассрочки, каждую неделю Mirabad Avenue будет объявлять 10-процентные скидки на хиты продаж. Например, на апартаменты площадью 75,12 кв. м на первой линии в блоках A и B вдоль шопинг-авеню.





Приобретая апартаменты в премиальном Mirabad Avenue, вы получите дизайн квартиры в подарок, а также предчистовую отделку, конвекторное отопление, центральное кондиционирование от Mitsubishi, панорамное остекление от немецкого бренда Schüco и базовую систему «умного дома».





Стоит приобрести эксклюзивные апартаменты в резиденции Mirabad Avenue до повышения цен на выгодных условиях.

Mirabad Avenue готовит интересные еженедельные предложения. Подписавшись на обновления резиденции в Facebook, Instagram или Telegram, подписчики первыми узнают о новых планировках апартаментов, которые будут представлены с выгодной скидкой.





Подробную информацию можно получить по телефону: (+998) 78−150−22−22.

Адрес офиса продаж: ул. Мирабад, резиденция Mirabad Avenue, блок D.

Telegram-канал: t.me/mirabad_avenue

Instagram: @mirabad_avenue

Facebook: fb.com/mirabad.avenue

Сайт: mirabad.uz

На правах рекламы.