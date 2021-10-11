В апреле Генеральная прокуратура Узбекистана сообщала о задержании заместителя хокима Гулистанского района Сырдарьи Бахтиёра Салиметова при получении 400 долларов за помощь во включении заявителя в список граждан, которые могут претендовать на жильё в доступных домах.

По данным ведомства, 27 апреля гражданин М. К. обратился с заявлением в правоохранительные органы. Сообщается, что при получении от него 400 долларов задержан ведущий специалист хокимията района М. Холбеков, который обещал через взятку заместителю хокима района Бахтиёра Салиметова включить мужчину в список нуждающихся в доступных домах, строящихся на массиве «Юлдуз».

На основе заявления о раскаянии ведущего специалиста М. Холбекова были продолжены оперативные мероприятия, в ходе которых задержали уже замхокима при получении 400 долларов за включение гражданина в список нуждающихся в доступном доме.

По данным Sirdaryo Xabarlar, объявлен судебный приговор в отношении бывшего замхокима и других лиц по данному делу.

Как отмечает издание, суд признал бывшего заместителя хокима Гулистанского района Бахтиёра Салиметова виновным по пункту «в» части 3 статьи 168 через статью 25 (покушение на мошенничество, совершенное с использованием служебного положения) Уголовного кодекса и приговорил к штрафу в размере 300 базовых расчётных величин (73,5 млн сумов) с лишением права занимать материально-ответственные должности в государственных органах на 2 года и 6 месяцев.

Ведущий специалист хокимията района М. Холбеков признан виновным по пункту «б» части 2 статьи 168 (покушение на мошенничество по предварительному сговору группой лиц) и части 1 статьи 211 через статью 28 (соучастие в даче взятки). Он приговорён к 2 годам и 2 месяцам ограничения свободы с лишением права занимать материально-ответственные посты в госорганах на 2 года.