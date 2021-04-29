Сотрудники Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре и СГБ задержали заместителя хокима Гулистанского района Сырдарьинской области, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Генпрокуратуры.

По данным ведомства, 27 апреля гражданин М. К. обратился с заявлением в правоохранительные органы. Сообщается, что при получении от него 400 долларов задержан ведущий специалист района М. Х., который обещал через заместителя хокима района Б. С. включить мужчину в список нуждающихся в доступных домах, строящихся на массиве «Юлдуз».

Как отметили в Генпрокуратуре, на основе заявления о раскаянии ведущего специалиста М. Х. были продолжены оперативные мероприятия, в ходе которых задержали уже замхокима при получении 400 долларов за включение гражданина в список нуждающихся в доступном доме.

28 апреля отдел департамента возбудил уголовное дело в отношении М. Х. по пункту «б» части 2 статьи 168 (мошенничество по предварительному сговору группой лиц) и части 1 статьи 211 через статью 28 (покушение на дачу взятки), а в отношении заместителя хокима Б. С. — по пункту «в» части 3 статьи 168 (мошенничество, совершенное с использованием служебного положения) Уголовного кодекса. Замхокима заключён под стражу.