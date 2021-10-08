В Учкурганском районе Наманганской области вечером 4 октября произошло ДТП, в котором погибла третьеклассница. Об этом 7 октября сообщило областное УВД.

По данным ведомства, авария произошла примерно в 18:30 на территории махалли «Улжатупи». Водитель «Москвича-412» ехал по направлению «Бурилма — Учкурган», когда на проезжую часть вышла девочка 2010 года рождения. Водителю пришлось сменить направление движения — машина выехала на встречную полосу и столкнулась с Nexia. Девочка оказалась зажатой между двумя автомобилями и от полученных травм скончалась на месте происшествия.

Следственный отдел при ОВД Учкурганского района возбудил уголовное дело по части 2 статьи 266 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть человека) Уголовного кодекса.