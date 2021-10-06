Житель Алмалыка С. Ш. 1988 года рождения задержан при продаже 50 поддельных купюр номиналом 100 тысяч сумов на сумму 5 млн сумов, сообщила пресс-службе СГБ.

Операцию провели сотрудники Ташкентского областного управления СГБ и территориального управления Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре.

Позже в доме С. Ш. были найдены поддельные купюры в 100 тысяч сумов на сумму 2,6 млн сумов.

В ходе предварительного следствия выяснилось, что подделки на цветном принтере изготовили житель Алмалыка У. М., 1999 года рождения, и житель Пскентского района Ташкентской области М. С., 2001 года рождения.

До задержания они успели сбыть в обращение подобные купюры на общую сумму более 210 млн сумов.

Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.