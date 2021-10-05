Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 4 октября подписал закон о поправках в Уголовный кодекс и Кодекс об административной ответственности, которыми ужесточается наказание за сопротивление представителю власти. Закон был принят Законодательной палатой 24 августа и одобрен Сенатом 30 сентября. Изменения вступили в силу с 5 октября.
Статья 219 Уголовного кодекса «Сопротивление представителю власти или лицу, выполняющему гражданский долг» теперь гласит, что оказание сопротивления,
Принуждение представителя власти, исполняющего служебные обязанности, или лица, выполняющего гражданский долг, в любой форме к отказу от исполнения служебных обязанностей или выполнения гражданского долга, а равно совершению незаконных действий теперь наказывается ограничением свободы от 3 до 5 лет или лишением свободы от 3 до 5 лет. (Прежнее наказание: исправительные работы до 3 лет или ограничение свободы от 2 до 5 лет либо лишение свободы до 5 лет).
Согласно обновлённой статье 194 КоАО «Невыполнение законных требований сотрудника органов внутренних дел», невыполнение законных требований сотрудника ОВД о прекращении правонарушений, предъявлении документов для проверки, о следовании или явке в ОВД в указанный срок без уважительных причин, об остановке транспортного средства, оказании помощи пострадавшим либо иное неповиновение законным требованиям сотрудника ОВД, а равно невыполнение законных требований других лиц, осуществляющих обязанности по охране общественного порядка и обеспечению прав и свобод граждан влечёт наложение штрафа от 1 до 12 БРВ (ранее — от 0,5 до 2 БРВ).
Это же правонарушение, совершенное повторно в течение года после применения административного взыскания, влечёт наложение штрафа от 12 до 15 БРВ (ранее — от 3 до 3 БРВ) или административный арест до 15 суток.
В статье 194−1 «Невыполнение законных требований военнослужащего (сотрудника) Национальной гвардии Республики Узбекистан» говорится: «Невыполнение законных требований военнослужащего (сотрудника) Национальной гвардии Республики Узбекистан о прекращении правонарушений, предъявлении документов для проверки, о следовании или явке в органы Национальной гвардии Республики Узбекистан (правоохранительные органы) в указанный срок без уважительных причин, об остановке транспортного средства, оказании помощи пострадавшим либо иное неповиновение законным требованиям военнослужащего (сотрудника) Национальной гвардии Республики Узбекистан влечёт наложение штрафа от 1 до 12 БРВ (ранее — от 0,5 до 2 БРВ).
То же правонарушение, совершённое повторно в течение года после применения административного взыскания, теперь наказывается штрафом от 12 до 15 БРВ (ранее — от 2 до 3 БРВ) или административным арестом до 15 суток.
Статья 195 «Противодействие выполнению служебного долга сотрудниками органов внутренних дел» теперь устанавливает, что публичные призывы в любой форме к невыполнению законных требований сотрудника ОВД в связи с выполнением им служебных обязанностей, а равно распространение заведомо ложных измышлений с целью провокации массового неповиновения сотрудникам ОВД влекут наложение штрафа от 3 до 20 БРВ (ранее — от 3 до 5 БРВ) или административный арест до 15 суток.
В статье 195−1 «Противодействие выполнению служебного долга военнослужащими (сотрудниками) Национальной гвардии Республики Узбекистан» наказанием за публичные призывы в любой форме к невыполнению законных требований военнослужащего (сотрудника) Национальной гвардии в связи с выполнением им служебных обязанностей, а равно распространение заведомо ложных измышлений с целью провокации массового неповиновения военнослужащим (сотрудникам) Нацгвардии является штраф от 3 до 20 БРВ (ранее — от 3 до 5 БРВ) или административный арест до 15 суток.
Изменено также наказание по статье 198 «Невыполнение законных требований или воспрепятствование выполнению служебных обязанностей представителя власти». Эти действия влекут наложение штрафа на граждан от 1 до 12 БРВ (ранее — от 0,5 до 1 БРВ), а на должностных лиц — от 3 до 15 БРВ (ранее — от 1 до 2 БРВ).
Это же правонарушение, совершённое повторно после применения административного взыскания, наказывается штрафом для граждан от 12 до 15 БРВ (ранее — от 1 до 3 БРВ), а для должностных лиц — от 15 до 20 БРВ (ранее — от 3 до 5 БРВ).
Предыстория
На заседании Сената, на котором был одобрен закон, говорилось, что в 2018 году в стране было совершено 24185 административных правонарушений, связанных с невыполнением законных требований сотрудников ОВД, в 2019 году — 29575, а в 2020 году — уже 38911.
Несмотря на применение наказание, в 2018 году гражданами было повторно совершено 972 административных правонарушения, в 2019 году — 2265, в 2020 году — 4169.
«В большинстве случаев здоровье этих сотрудников подвергается опасности или наносится большой ущерб их здоровью. В результате растёт число случаев, когда административное правонарушение переходит в уголовное. За активное сопротивление представителю власти по соответствующей статье Уголовного кодекса в 2018 году 248 уголовных дел направлены в суды, в 2019 году — 243, а в 2020 году — 251», — сообщал заместитель председателя Комитета Сената по судебно-правовым вопросам и противодействию коррупции Шухрат Чуллиев.
Фракция Народно-демократической партии в нижней палате парламента подвергала критике разработанный МВД проект закона и выступала против необоснованного увеличения штрафов, объясняя это тем, что их размеры намного превышают доходы граждан.
Уктам Хикматов
Простите а где грань между сопротивлением и отставанием своих прав как конституционных так и гражданских? Где протокол действия со стороны органов? Кто ответит? Почему расплывчато написана и любых действий?
WoW Clash
А наказание за превышение полномочий увеличат? А то по улице вечером прогуляться иногда опасно, могут просто так забрать в отделение, не приставившись, не назвав причину…