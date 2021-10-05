Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 4 октября подписал закон о поправках в Уголовный кодекс и Кодекс об административной ответственности, которыми ужесточается наказание за сопротивление представителю власти. Закон был принят Законодательной палатой 24 августа и одобрен Сенатом 30 сентября. Изменения вступили в силу с 5 октября.

Статья 219 Уголовного кодекса «Сопротивление представителю власти или лицу, выполняющему гражданский долг» теперь гласит, что оказание сопротивления, т. е. активное противодействие правомерной деятельности представителя власти, исполняющего служебные обязанности, или лица, выполняющего гражданский долг, наказывается штрафом от 50 до 100 базовых расчетных величин или обязательными общественными работами до 360 либо исправительными работами до 3 лет или ограничением свободы от 1 года до 3 лет или лишением свободы от 1 года до 3 лет. (Прежнее наказание: штраф до 50 БРВ или обязательные общественные работы до 360 либо исправительные работы до 3 лет или ограничение свободы до 1 года или лишение свободы до 1 года.)

Принуждение представителя власти, исполняющего служебные обязанности, или лица, выполняющего гражданский долг, в любой форме к отказу от исполнения служебных обязанностей или выполнения гражданского долга, а равно совершению незаконных действий теперь наказывается ограничением свободы от 3 до 5 лет или лишением свободы от 3 до 5 лет. (Прежнее наказание: исправительные работы до 3 лет или ограничение свободы от 2 до 5 лет либо лишение свободы до 5 лет).

Согласно обновлённой статье 194 КоАО «Невыполнение законных требований сотрудника органов внутренних дел», невыполнение законных требований сотрудника ОВД о прекращении правонарушений, предъявлении документов для проверки, о следовании или явке в ОВД в указанный срок без уважительных причин, об остановке транспортного средства, оказании помощи пострадавшим либо иное неповиновение законным требованиям сотрудника ОВД, а равно невыполнение законных требований других лиц, осуществляющих обязанности по охране общественного порядка и обеспечению прав и свобод граждан влечёт наложение штрафа от 1 до 12 БРВ (ранее — от 0,5 до 2 БРВ).

Это же правонарушение, совершенное повторно в течение года после применения административного взыскания, влечёт наложение штрафа от 12 до 15 БРВ (ранее — от 3 до 3 БРВ) или административный арест до 15 суток.

В статье 194−1 «Невыполнение законных требований военнослужащего (сотрудника) Национальной гвардии Республики Узбекистан» говорится: «Невыполнение законных требований военнослужащего (сотрудника) Национальной гвардии Республики Узбекистан о прекращении правонарушений, предъявлении документов для проверки, о следовании или явке в органы Национальной гвардии Республики Узбекистан (правоохранительные органы) в указанный срок без уважительных причин, об остановке транспортного средства, оказании помощи пострадавшим либо иное неповиновение законным требованиям военнослужащего (сотрудника) Национальной гвардии Республики Узбекистан влечёт наложение штрафа от 1 до 12 БРВ (ранее — от 0,5 до 2 БРВ).

То же правонарушение, совершённое повторно в течение года после применения административного взыскания, теперь наказывается штрафом от 12 до 15 БРВ (ранее — от 2 до 3 БРВ) или административным арестом до 15 суток.

Статья 195 «Противодействие выполнению служебного долга сотрудниками органов внутренних дел» теперь устанавливает, что публичные призывы в любой форме к невыполнению законных требований сотрудника ОВД в связи с выполнением им служебных обязанностей, а равно распространение заведомо ложных измышлений с целью провокации массового неповиновения сотрудникам ОВД влекут наложение штрафа от 3 до 20 БРВ (ранее — от 3 до 5 БРВ) или административный арест до 15 суток.

В статье 195−1 «Противодействие выполнению служебного долга военнослужащими (сотрудниками) Национальной гвардии Республики Узбекистан» наказанием за публичные призывы в любой форме к невыполнению законных требований военнослужащего (сотрудника) Национальной гвардии в связи с выполнением им служебных обязанностей, а равно распространение заведомо ложных измышлений с целью провокации массового неповиновения военнослужащим (сотрудникам) Нацгвардии является штраф от 3 до 20 БРВ (ранее — от 3 до 5 БРВ) или административный арест до 15 суток.

Изменено также наказание по статье 198 «Невыполнение законных требований или воспрепятствование выполнению служебных обязанностей представителя власти». Эти действия влекут наложение штрафа на граждан от 1 до 12 БРВ (ранее — от 0,5 до 1 БРВ), а на должностных лиц — от 3 до 15 БРВ (ранее — от 1 до 2 БРВ).

Это же правонарушение, совершённое повторно после применения административного взыскания, наказывается штрафом для граждан от 12 до 15 БРВ (ранее — от 1 до 3 БРВ), а для должностных лиц — от 15 до 20 БРВ (ранее — от 3 до 5 БРВ).

Предыстория

На заседании Сената, на котором был одобрен закон, говорилось, что в 2018 году в стране было совершено 24185 административных правонарушений, связанных с невыполнением законных требований сотрудников ОВД, в 2019 году — 29575, а в 2020 году — уже 38911.

Несмотря на применение наказание, в 2018 году гражданами было повторно совершено 972 административных правонарушения, в 2019 году — 2265, в 2020 году — 4169.

«В большинстве случаев здоровье этих сотрудников подвергается опасности или наносится большой ущерб их здоровью. В результате растёт число случаев, когда административное правонарушение переходит в уголовное. За активное сопротивление представителю власти по соответствующей статье Уголовного кодекса в 2018 году 248 уголовных дел направлены в суды, в 2019 году — 243, а в 2020 году — 251», — сообщал заместитель председателя Комитета Сената по судебно-правовым вопросам и противодействию коррупции Шухрат Чуллиев.

Фракция Народно-демократической партии в нижней палате парламента подвергала критике разработанный МВД проект закона и выступала против необоснованного увеличения штрафов, объясняя это тем, что их размеры намного превышают доходы граждан.