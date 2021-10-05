При учредительстве палат Олий Мажлиса и Кабинета министров Узбекистана создаётся Общественный фонд по поддержке детей. Инициатива одобрена постановлением президента Шавката Мирзиёева от 4 октября.

Среди задач фонда — организация и финансирование мероприятий по выявлению детей, оказавшихся в сложной ситуации и нуждающихся в социальной защите, оказанию им адресной социальной и материальной помощи.

Фонд будет способствовать внедрению дополнительных механизмов оказания медицинской, социальной и финансовой помощи для своевременной диагностики тяжёлых заболеваний, представляющих угрозу для жизни детей, хронических и редких (орфанных) заболеваний, лечения их в стране или при необходимости — за рубежом.

В список задач фонда также вошли содействие в получении образования детьми с отклонениями в физическом и психическом развитии; социальная адаптация детей с инвалидностью, обучение профессиям исходя из их интересов и обеспечение оборудованием для их самозанятости в домашних условиях; попечительство над малообеспеченными семьями, осуществляющими уход за детьми с диагнозом тяжёлых заболеваний.

Новая структура займётся организацией и финансированием мероприятий по социальной поддержке детей с инвалидностью, в том числе оказанием им высокотехнологичной специализированной реабилитационной помощи.

Кроме того, фонд будет обеспечивать детей из нуждающихся семей и детей с ограниченными возможностями лекарственными средствами, медицинскими и протезно-ортопедическими изделиями на бесплатной основе.

Высшим органом правления Детского общественного фонда является общее собрание его учредителей, которое будет проводиться не реже раза в год. В период между общими собраниями руководящим органом фонда будет его попечительский совет.

Основные денежные средства фонда будут формироваться за счёт государственного бюджета, исходя из фактического освоения средств в 2021—2022 годах, в виде безвозмездной финансовой помощи в размере 100 млрд сумов, а также добровольных пожертвований, государственных и зарубежных грантов, краудфандинга, доходов от размещения средств в банках и других источников.