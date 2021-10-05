Работы на строительной площадке проекта Alfraganus ведутся высокими темпами. На данный момент идет процесс монолитно-каркасных работ. В разных блоках ведутся следующие работы: заливка бетона парапета второго этажа, установка опалубок, заливка колонн, а также процесс армирования перекрытий и ригелей.

На 110 тысячах кв. м строительной площади задействовано более 130 рабочих и 10 единиц спецтехники, что гарантирует своевременную сдачу первой фазы проекта, которая запланирована уже на 2022 год.





Alfraganus — это перспективный торгово-развлекательный проект нового поколения. На территории площадью 110 тысяч кв. м разместится более 500 точек продаж, где будут представлены практически все сегменты бизнеса сферы услуг: общепит, салоны красоты, спа-центры, спортивные комплексы, бутики мужской, женской и детской одежды, аптеки, супермаркеты, магазины техники и многое другое.

Среди брендов, уже заявивших о своем присутствии на территории Alfraganus, такие мировые франшизы, как Karl, Tommy Jeans, Calvin Klein, Urban Store, Sacoor Brothers, LC Waikiki, DeFacto и многие другие. Наряду с ними — местные бренды Red Tag, Just, Selfie, Inspo, MEDIAPARK, Eco Bozor, Credit Asia и другие. Общепит представлен брендами Ramiz Kofte, Apex Pizza, Bellissimo Pizza, Bon, Safia, KFC, Torento.

Новый для столицы формат стрит-ритейла, по предварительным оценкам консультанта по недвижимости из компании Knight Frank, привлечет до 210 тысяч новых посетителей в неделю, а это более 10 млн посетителей в год.

Подробности можно узнать по телефону: (+998) 71−210−44−44.

Офис продаж работает ежедневно с 9:00 до 19:00.

Адрес: Мирабадский р-н, ул. Кушкуприк, 30.

Ориентир: бывш. УзБум, ресторан China Town.

Сайт: alfraganus.com

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Instagram: @alfraganus.uz

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