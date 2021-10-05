По итогам переговоров президентов Узбекистана и Туркменистана состоялась церемония обмена подписанными документами между главами министерств, ведомств и регионов двух стран, сообщила пресс-служба главы государства.

Президенты также подписали совместное заявление.

Между двумя странами заключено соглашение о создании и регулировании деятельности узбекско-туркменской зоны приграничной торговли, предусматривающее создание торгового центра на сопредельных территориях.





Кроме того, стороны подписали соглашение об увеличении объемов товарооборота и расширении взаимовыгодных партнёрских связей между предприятиями и компаниями.

Подписан также протокол об организации обмена предварительной информацией о товарах и транспортных средствах, перемещаемых через таможенную границу.

Стороны визировали соглашение об упрощении визовых процедур для представителей деловых кругов и протокол о внесении дополнений в соглашение о взаимных поездках граждан от 19 ноября 2004 года.





Подписаны документы по расширению сотрудничества в сферах транспорта, транзитных перевозок, водосберегающих технологий, а также юстиции, социальной защиты, статистики, карантина и защиты растений, науки и культуры.

Всего в рамках визита было подписано 23 документа, охватывающих практически все направления узбекско-туркменского взаимодействия.