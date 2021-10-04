Осенний сезон в разгаре, а потому многие чаще сталкиваются с дождями, ветрами, уличной пылью и бактериями, которые оседают на одежде. Компания Samsung запустила выгодную акцию: до 31 октября при покупке парового шкафа AirDresser каждый получает стиральную машину в подарок.

Количество подарков ограничено.





Более ответственно подходить к процессу очистки предметов гардероба поможет паровой шкаф AirDresser от Samsung. Он не только разглаживает складки на одежде, но и удаляет бактерии, вирусы, пыль, всевозможные аллергены с помощью мощных потоков пара.

Дезодорирующий фильтр AirDresser помогает справиться с неприятными запахами на еще чистой одежде. Среди них — запахи пота, табака, жареного мяса и химчистки. Устройство также имеет технологию полного продува, которая помогает устранить глубоко въевшуюся пыль из тканей. При работе не возникает никаких вибраций и шума.

AirDresser оснащен функцией деликатной сушки вещей, предотвращающей усадку и повреждение. К примеру, если вы попали под дождь и срочно нужно высушить пиджак, устройство будет как нельзя кстати.

Еще одно важное преимущество — простое управление с помощью приложения SmartThings. Оно изучает пользовательское поведение, тем самым повышая эффективность ухода за одеждой. Понадобятся лишь несколько касаний по экрану телефона, чтобы выбрать оптимальные программы для ухода за разными предметами гардероба.

AirDresser — верный и незаменимый помощник в деликатном очищении одежды. Он заботится об одежде на новом уровне, освежая, очищая, суша и дезинфицируя с помощью следующих технологий:

JetStream — устранение бактерий, вирусов и аллергенов;

HeatPump — деликатная сушка при низкой температуре;

дезодорирующий фильтр — устранение запахов и восстановление свежести одежды.





При покупке этого парового шкафа можно получить в подарок практически бесшумную стиральную машину с меньшим энергопотреблением и большим рабочим ресурсом. Ее преимущества:

функция Volt Control — защита машины от скачков напряжения питания;

инверторный мотор — тише и экономичнее;

стирка с паром — удаление частиц загрязнений, 99.9% бактерий и избавление от аллергенов.

Акция действует в магазинах MEDIAPARK, Mudo Concept, JNK, Diskont, а также на технорынках по всему Узбекистану.

Дополнительную информацию можно получить на сайте.

Список акционных моделей техники можно уточнить в магазинах вашего города.

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