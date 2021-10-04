Холодная погода по всей территории Узбекистана сохранится в течение недели, сообщила пресс-служба Узгидромета.

Завтра, 5 октября, по большинству областей сохранится сухая и малооблачная погода с ровным температурным фоном. В то же время на северные районы осуществится очередной заток холодной и слабовлажной воздушной массы с Кавказа.

По Узбекистану ожидается погода без осадков, лишь по Каракалпакстану, Хорезмской области местами возможен небольшой дождь.

Во среду, 6 октября, эта воздушная масса будет оказывать влияние на центральные и восточные районы страны. По Ташкентской, Самаркандской, Джизакской, Сырдарьинской, Кашкадарьинской областям местами пройдет небольшой дождь. При переваливании воздушной массы в Ферганскую долину интенсивность дождей усилится.

В эти дни местами по северу и пустынной зоне будет наблюдаться усиление ветра до 15−20 м/с.

Температура воздуха составит ночью +5…+10 градусов, днем понизится до +13…+15.

В четверг по большей части территории Узбекистана ожидается малооблачная погода, температура вновь повысится до +17…+20 градусов. Вероятность дождей сохранится лишь по Ферганской долине и только в утренние часы.

Но сухая и относительно теплая погода сохранится недолго. Уже в пятницу, 8 октября, на территорию Узбекистана вновь ожидается вынос влажных воздушных масс с южного побережья Каспийского моря. По Ташкентской, Самаркандской, Джизакской, Сырдарьинской областям местами возможен небольшой дождь.

Температура воздуха в этот день вновь понизится до +13…+15 градусов.

Несмотря на повышение температуры в отдельные дни, в среднем эта неделя будет холоднее нормы этого периода на 5−7 градуса, подчеркнули в Узгидромете.