Власти России отпустили ранее задержанную главу центра защиты прав мигрантов «Тонг Жахони» («Утро мира») Валентину Чупик. Об этом «Новой газете» и «Медиазоне» 2 октября сообщил ее помощник Александр Ким.

Российская ФСБ задержала правозащитницу в аэропорту «Шереметьево» на прошлой неделе и лишили статуса беженца по обвинению «предъявлении заведомо ложных сведений или фальшивых документов для признания беженцем». Это обвинение она опровергала. Ей запретили въезд в Россию на 30 лет и начали процесс депортации правозащитницы в Узбекистан, откуда та сбежала после событий в Андижане 2005 года. Александр Ким сообщал, что 30 сентября дипломаты из консульства Узбекистана пришли к Валентине Чупик в аэропорт для оформления её высылки в Узбекистан. При этом её адвокаты подали прошение об убежище в Украине для нее и ее матери.

Вечером того же дня Европейский суд по правам человека запретил депортировать Чупик, применив правило №39. Это значит, что её нельзя было депортировать в Узбекистан как минимум до 17 октября.

По данным журналиста Темура Варки, что узбекские дипломаты сфотографировали ее в Шереметьево и быстро выдали ей новый загранпаспорт Узбекистана, чтобы она могла «свободно выехать в любую страну».

«Узбекистан выдал Валентине Чупик новый загранпаспорт. В настоящее время она находится на борту самолета, вылетевшего чуть более часа назад в Ереван. Они [власти РФ] больше не могли ее удерживать», — сообщил помощник правозащитницы Александр Ким.

В настоящее время Валентина Чупик находится в Ереване (Армения). В интервью DW она заявила, что продолжит заниматься правозащитной деятельностью.

«Одно определенно: где бы я ни находилась, буду продолжать заниматься правозащитной деятельностью. Поверьте, более остальных нарушаются именно права мигрантов и беженцев. Пока же я даже не могу сказать, сколько еще пробуду в Ереване. Возможно, воспользуюсь случаем и вместе с нашими армянскими партнерами проведем здесь еще один семинар по проблемам мигрантов», — сказала она.