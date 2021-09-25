В российском аэропорту «Шереметьево» в ночь на 25 сентября задержана руководитель некоммерческой организации помощи мигрантам Tong Jahoni Валентина Чупик. Её выдворяют из России, рассказала она «Новой газете».

«Сижу в спецприемнике в аэропорту Шереметьево, терминал F. Неизвестно, куда меня денут, поскольку документы изъяли», — цитирует Чупик издание.

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) вручили правозащитнице уведомление о лишении статуса беженца на территории России. Также ей запретили въезд в страну до 2051 года. Теперь женщине грозит депортация в Узбекистан, гражданкой которого она является, пишет «Новая Газета».

По данным «Медиазоны», Валентину Чупик лишили статуса беженца на основании пп. 2 п. 2 ст. 9 закона «О беженцах» (предъявление заведомо ложных сведений или фальшивых документов для признания беженцем).

«Не пропустили на паспортном контроле, отобрали удостоверение и проездной документ беженца, заперли в комнате спецприемника. Здесь круглосуточно яркий свет, есть вода и туалет, но не дают зарядку для мобильника, а он сильно сел. Мне напрямую сказали, что я „слишком активно говорила о системной коррупции в МВД и подавала слишком много жалоб на незаконные задержания мигрантов“. Хотят депортировать в течение суток в Узбекистан, чтобы ЕСПЧ не успел применить 39-е правило [регламента ЕСПЧ]», — рассказала РБК Чупик.

По её словам, она никогда не подавала заведомо ложных сведений о себе и не предоставляла фальшивых документов.

«Но обжаловать получу возможность после депортации», — сказала она, отметив, что ее могут депортировать в Узбекистан, «прямо в подвал СНБ» (Служба национальной безопасности, в 2018-м была переименована в Службу государственной безопасности).

Правозащитница переехала в Россию после событий в Андижане. Она уже много лет живет в Москве и оказывает бесплатную юридическую помощь мигрантам, которые столкнулись с давлением правоохранителей и другими проблемами.