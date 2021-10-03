Суд вынес решение в отношении автоблогера Бобура Ганиева и ещё двух лиц после их задержания в Ташкенте, сообщила пресс-служба ГУВД столицы.

30 сентября в ходе мероприятия «Безопасная столица» перед рынком «Фарход» в Учтепинском районе инспекторы УБДД остановили автомобиль Epica и задержали находившихся в нём Аброра Козубаева, известного в сети как «блогер Аброр», автоблогера Бобура Ганиева и Обида Салимова.

В ГУВД отмечали, что при проверке документов водителя Бобур Ганиев оскорбил инспекторов УБДД, не подчинился законным требованиям сотрудников ОВД и нарушил общественный порядок. Задержанных доставили в УКД ОВД Учтепинского района, где при оформлении документов и проверке выяснилось, что в мобильном телефоне Ганиева есть «видеоматериалы и фотографии порнографического характера, запрещённые законодательством.

2 октября ГУВД опубликовало видеосюжет о задержании блогера и его деятельности.

Бобур Ганиев, судя по опубликованным видеозаписям с бодикамер сотрудников ГУВД, грубо общался с сотрудниками УБДД, отказывался выходить из машины по их требованию и «открыто смеялся над представителями власти».

В сюжете также можно увидеть запись, которая была сделана незадолго до инцидента. В ней блогер спрашивает: «Где можно найти ГАИ, где проходит рейд? Сообщите об этом, пожалуйста. Мы бы проехали вокруг места рейда».

Бобур Ганиев. Фото: ГУВД Ташкента.

В ролике ГУВД содержится видеообращение Бобура Ганиева, который признался, что «оскорбил сотрудников УБДД и ППС и не выполнил их законные требования».

«Я должен был это сделать — выполнить их законные требования. Не должен был их оскорблять. Я хочу сказать, что сожалею об этом. Хочу также обратиться к некоторым своим коллегам и не распространять неподтвержденные данные», — заявил он.

Судья Учтепинского районного суда по уголовным делам посчитал использование слова «мент» оскорблением в отношении инспекторов, признал Бобура Ганиева виновным по статье 41 (оскорбление) Кодекса об административной ответственности и назначил наказание в виде штрафа в размере 20 базовых расчётных величин (5,4 млн сумов).

Кроме того, блогер признан виновным по статье 194 КоАО (невыполнение законных требований сотрудника органов внутренних дел) и оштрафован на 1 БРВ (270 тысяч сумов). Блогер также получил 15 суток ареста согласно статье 195 КоАО (противодействие выполнению служебного долга сотрудниками органов внутренних дел).

«По статье 195 КоАО я пришёл к выводу, что действительно там собрались люди, вы привлекли внимание публики. Назначается административный арест на 15 суток», — сказал судья.

Аброрбек Кузибаев освобождён от обвинения по статье 183 (мелкое хулиганство), но признан виновным по части 1 статьи 194 и 195 КоАО. Он получил штраф в размере 1 БРВ и 15 суток ареста.

Обид Салимов также получил 15 суток ареста согласно статье 195 КоАО (статьи 183 и 194 исключены из обвинения).

«По статье 195 за то, что вы снимали на телефон и привлекли внимание публики, назначен административный арест на 15 суток», — объяснил своё решение судья.

В сюжете отмечается, что порнографические материалы, обнаруженные в мобильном телефоне Бобура Ганиева, переданы на экспертизу, чтобы проверить, распространялись ли они кому-либо. По её результатам будет дана правовая оценка.

Реакции

Депутат Законодательной палаты Расул Кушербаев в своём Telegram-канале написал о подозрении, что дело может быть сфабрикованным.

«Во-первых, как телефон блогера попал в руки сотрудников ОВД? Использовался ли телефон как преступное оружие для причинения телесных повреждений ОВД или другим лицам? Во-вторых, почему обыскали телефон? Если говорится, что это не обыск, а осмотр, то его только осматривают внешне. То есть, чтобы убедиться, что это не нож, пистолет или хлеб, а телефон. Похоже, сотрудники милиции обыскали телефон гражданина в поисках незаконных материалов. Требуется ордер на обыск. Разрешено ли сотрудникам полиции проводить обыски без санкций?» — отметил депутат.

Он также поинтересовался наличием положения и порядка о проведении обыска. Он спросил, какой закон запрещает совершеннолетним гражданам хранить у себя в телефоне «видео и изображения половых отношений между мужчиной и женщиной».

«Когда речь идёт об оскорблении, какие слова следует считать оскорблением? Например, называть сотрудников ОВД крысами (каламушлар — отсылка к словам президента Шавката Мирзиёева о сотрудниках ОВД на постах между областями) — это не является оскорблением, а „мент“ является? Где это указано?» — спросил депутат.



Расул Кушербаев также выразил обеспокоенность тем, что блогера арестовали на 15 суток за то, что он «привлёк к себе внимание общественности».

«Но что происходит с другими людьми, которые каждый день привлекают внимание публики? Например, насколько политические партии и кандидаты привлекают внимание общественности? Собственно, это их работа», — привёл он пример.

Служебная проверка

После задержания и доставления в участок в сети появились видеозаписи, которые предположительно были распространены сотрудниками УКД ОВД Учтепинского района. На них можно увидеть, как Бобур Ганиев сидит на полу, а рядом с ним стоит мужчина.

Фото: Соцсети.

Начальник информационной службы ГУВД Ташкента Нилуфар Исаханова сообщила «Газете.uz» о назначении служебной проверки для определения лица, снимавшего видео, а затем «принятия мер правового воздействия».

Она опровергла слухи о возможном физическом или психологическом давлении на Бобура Ганиева. По её словам, когда его спросили об этом, то он якобы сообщил, что сел на пол из-за усталости. В рамках служебной проверки эта информация будет уточнена.