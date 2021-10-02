Официальный визит президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в Узбекистан запланирован на 4−5 октября. Об этом было объявлено 1 октября на заседании правительства страны, сообщило ИА «Туркменистан сегодня».

В рамках визита ожидается проведение ряда мероприятий, в том числе туркменско-узбекского экономического форума.

Глава Туркменистана отметил наличие внушительного разнопланового потенциала для наращивания взаимовыгодного партнёрства. В данном контексте хорошие перспективы также имеются для укрепления продуктивных связей на уровне регионов обеих стран, говорится в сообщении.