29−30 сентября в рамках международного экономического форума «Узбекистан: итоги и перспективы экономических реформ», состоявшегося в Ташкенте, АО «Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан» (АО «Узнацбанк») и «Дойче банк» (Германия) подписали заемное соглашение по привлечению кредитной линии на сумму 100 млн долларов.





Подписание заемного соглашения с «Дойче банком» служит реализации инициатив президента Узбекистана по расширению многопланового сотрудничества и углублению взаимоотношений с Федеративной Республикой Германия.

Преимуществом подписанного соглашения является возможность финансирования проектов, связанных не только с Европейским союзом, но и Турцией, Индией, Китаем, Южной Кореей, Японией и другими странами в различных отраслях экономики. Кроме того, кредитная линия привлечена без страхового покрытия экспортно-кредитных агентств и государственной гарантии Узбекистана.

Особое внимание направлено на финансирование проектов субъектов предпринимательства в сфере услуг по всему Узбекистану. Для улучшения благосостояния населения в различных регионах страны за счет реализации проектов планируется создание новых рабочих мест.





АО «Узнацбанк» готов к развитию партнерских отношений и с другими ведущими банками Германии как по линии инвестиционного сотрудничества, так и в рамках эффективного обмена опытом.

Экономический форум Узбекистана — 2021 состоялся по инициативе Министерства финансов и Министерства экономического развития и сокращения бедности Узбекистана при поддержке Всемирного банка и Международной финансовой корпорации. Форум объединил более 350 представителей международных и узбекских деловых и финансовых кругов, международных финансовых институтов, государственных деятелей, представителей негосударственных организаций и СМИ.

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