29−30 сентября в рамках международного экономического форума «Узбекистан: итоги и перспективы экономических реформ», состоявшегося в Ташкенте АО «Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан» (АО «Узнацбанк») и ПАО «Совкомбанк» России подписали генеральное соглашение по привлечению кредитной линии на сумму 50 млн долларов.

Генеральное соглашение предусматривает привлечение кредитной линии ПАО «Совкомбанк» сроком до семи лет на конкурентных и привлекательных условиях финансирования без предоставления государственной гарантии Узбекистана и страхового покрытия экспортно-кредитных агентств.





Преимуществом кредитной линии является возможность финансирования инвестиционных проектов и проектов МСБ, предусматривающих приобретение товаров, оборудования и услуг из России, Турции, Китая и стран Европейского союза.

Подписанное с российским банком соглашение будет служить основой для расширения стратегического сотрудничества и партнерских отношений с Россией по банковско-финансовому направлению, а также финансирования проектов новых производственных предприятий и увеличения проектной мощности имеющегося производства, создания новых промышленных зон и увеличения количества новых рабочих мест.





За время сотрудничества, начавшегося в 2020 году, совместная кооперация двух банков расширила границы деятельности: проектное и торговое финансирование, финансирование экспортно-импортных операций, казначейских операций.

Подписание нового генерального соглашения является новым шагом в дальнейшем эффективном развитии сотрудничества банков России и Узбекистана.

Экономический форум Узбекистана — 2021 состоялся по инициативе Министерства финансов и Министерства экономического развития и сокращения бедности Узбекистана при поддержке Всемирного банка и Международной финансовой корпорации. Форум объединил более 350 представителей международных и узбекских деловых и финансовых кругов, международных финансовых институтов, государственных деятелей, представителей негосударственных организаций и СМИ.

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