Быть учителем — это большой труд и в то же время благородное дело. Любовь, понимание, созидание и преданность делу учителей и наставников имеет огромное значение в жизни каждого из нас. Эти люди ежедневно вносят вклад не только в становление личности, развитие жизненно важных навыков, знаний и умений, но и в популяризацию образования в Узбекистане в целом.





Многонациональная школа Invento The Uzbek International School, где собраны педагоги из разных стран мира, сердечно поздравляет всех учителей и наставников с этим знаменательным днем и желает процветания и успехов в их благородной деятельности. Образовательное сообщество Invento UIS верит, что каждый учитель — это герой, который полностью посвящает себя работе над воспитанием и обучением будущих поколений. Плоды труда уважаемых преподавателей — миллионы детей, которые в будущем внесут свой неоценимый вклад в развитие и процветание Узбекистана.

«Профессия учителя должна стать самой авторитетной и уважаемой в обществе. И задача государства — создать все условия для того, чтобы учителя в первую очередь заботились о предоставлении детям качественного образования, а также о самосовершенствовании», — не раз подчеркивал президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

В последние годы в Узбекистане ведется активная работа по совершенствованию системы образования, претворяются в жизнь реформы, направленные на создание достойных условий для педагогов. Сообщество Invento идет в ногу со временем и создает особое образовательное пространство для инновационной преподавательской деятельности.





В честь Дня учителя и наставника Invento UIS и парк Magic City запустили праздничный конкурс. Главный приз — брендированный рюкзак со школьными принадлежностями и настольная игра MagicLand. Условия участия в конкурсе доступны по ссылке.

Информационный центр: (+998) 71−210−99−99.

Адрес школы: Яшнабадский р-н, пересечение ул. Махтумкули-2 и МКАД.

Ориентир: парк «Ашхабад».

Instagram: @invento.uz

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