C 1 октября по 31 декабря у поклонников Hyundai Elantra седьмого поколения есть возможность приобрести автомобиль на выгодных условиях. При приобретении автомобиля в комплектации Base — минус 13 450 000 сумов от стоимости автомобиля. Данная акция предусматривает любой из возможных вариантов покупки — наличный, лизинг, кредит и рассрочка.





Стильный стремительный силуэт, геометричность форм в стиле fast-back в сочетании со светодиодными технологиями придают дерзкий и решительный образ новой Elantra. Вы не останетесь незамеченными на дороге. Автомобиль словно магнит притягивает взгляды.

Elantra отлично держит дорогу и устойчива при маневрировании благодаря новой разработке Hyundai — платформе третьего поколения, которая в сочетании с экономичным двигателем обеспечивает динамику и легкость вождения.





Дизайн Hyundai Elantra седьмого поколения выполнен в соответствии с концепцией Parametric Dynamics и восхищает огромным числом граней и ломаных линий на корме и боках. Переднюю часть украшает новая трехмерная радиаторная решетка черного цвета, добавляя машине харизматичности и агрессивности. Поэтому особенностью экстерьера Hyundai Elantra можно считать доминирование нехарактерных для автомобильного дизайна остроугольных форм, создающих особый эффект преломления света и подчеркивающих объем.

Выгодная акция действует во всех дилерских центрах по Узбекистану в Ташкенте, Андижане, Бухаре, Самарканде, Намангане, Фергане, Ургенче. Все дилерские центры работают по системе 3S — реализация, сервисный центр, продажа запасных частей и дополнительного оборудования.





Ощутить все удобства и преимущества этого автомобиля на дороге с помощью тест-драйва, записаться на который можно по единому телефону call-центра: 1248.

В call-центре можно получить подробную информацию об автомобиле и условиях акции, а также других предложениях компании.

Время работы дилерских центров:

с 9:00 до 20:00 без выходных;

дилерский центр Tashkent City — с 10:00 до 22:00;

промостенд Hyundai в ТРЦ Riviera — c 10:00 до 21:00.

ДЦ Hyundai Premium Sergeli

Адрес: Ташкентская кольцевая автомобильная дорога, 68.

Телефон: (+998) 78−122−12−22.

ДЦ Hyundai Yunusobod

Адрес: пр-т А. Темура, 77А.

Телефон: (+998) 71−225−89−89.

ДЦ Hyundai Qushbegi

Адрес: ул. Кичик Халка йули, 22 В.

Телефон: (+998) 78−122−07−77.

ДЦ Hyundai Tashkent City

Адрес: ул. Хадра 2/1.

Телефон: (+998) 78−132−08−88.

Сайт: hyundai-auto.uz

Telegram-бот: t.me/hyundai_uzbot

ООО Allegro Teks

Адрес: г. Бухара, ул. Мустакиллик, 55/1.

Телефоны: (+998) 95−600−30−35, (+998) 93−383−34−36, (+998) 93−383−20−12.

Сайт: hyundaibukhara.uz

ООО Hyundai Auto Samarkand

Адрес: г. Самарканд, ул. Лахутий, 2А.

Телефоны: (+998) 66−234−62−00, (+998) 88−950−80−80.

Сайт: hyundai-samarkand.uz

ООО Auto Region Plus

Адрес: г. Наманган, ул. Туракурган, 200.

Телефон отдела продаж: (+998) 99−316−09−90.

Телефон отдела сервиса и гарантийного обслуживания: (+998) 99−397−09−90.

Call-центр: (+998) 99−398−09−90.

ЧП Amin Mulla

Адрес: г. Ургенч, ул. Фаязова, 10.

Телефоны: (+998) 99−713−08−88, (+998) 99−429−08−88.

ДЦ в Андижане

Адрес: ул. А. Темура, 11.

Телефон: (+998) 55−201−07−77.

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