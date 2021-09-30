Председатель Сената Олий Мажлиса Узбекистана Танзила Нарбаева на 19-м пленарном заседании верхней палаты парламента высказалась о недостатках, допущенных в расходовании дополнительных источников, сформированных в местных бюджетах.

«В расходовании этих средств решающую роль должны играть местные кенгаши народных депутатов. Но они не уделяют этому внимания на должном уровне. Только в Гузарском, Миришкорском, Касбинском, Чиракчинском районах и городе Карши в Кашкадарьинской области без обсуждения в местных кенгашах и без разрешения депутатов израсходовано около 10 млрд сумов средств», — сказала глава Сената.

По её словам, такие примеры можно есть и в других регионах, а для устранения таких проблем местные кенгаши должны осознать возложенные на них полномочия и повысить требовательность.

«С этой точки зрения представители местных кенгашей, особенно члены постоянной комиссии по бюджету, в частности, секретариаты должны повысить ответственность в этом вопросе», — заявила Танзила Нарбаева.

Напомним, на 11-м пленарном заседании верхней палаты парламента в январе глава Сената сообщила, что хокимы вносят на утверждение бюджет, который уже израсходован. Тогда она подчеркнула, что депутаты кенгашей должны «крайне ответственно» подходить к контролю исполнения местного бюджета.