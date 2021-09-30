Группа компаний Enter Engineering провела благотворительную акцию. Она приурочена к 21 сентября — Всемирному дню мира. Здесь, в детском доме №30 «Мехрибонлик» Яшнабадского района, 105 воспитанников. Самым младшим семь лет от роду, а старшие — на пороге своего семнадцатилетия. 105 душ, на чью долю еще с младенчества выпало испытание — быть не как все, жить не как все. Они — дети с ограниченными физическими возможностями, но их ограничения только на физическом уровне. А в остальном они такие же, как и все дети: жаждущие внимания, заботы, доброты, веселья и любви. И главное, им свойственно еще одно качество — они более тонко и глубоко чувствуют опеку, умеют всецело погрузиться в радостные моменты и надолго запомнить их.

В Узбекистане функционируют десятки спецучреждений для таких детей, в которых созданы все условия для их воспитания, полноценной учебы и гармоничного морально-физического развития. Может быть, они в какой-то мере обделены судьбой, родительской любовью, но нисколько не обделены вниманием и заботой государства, уполномоченных организаций, различных компаний-меценатов и просто добрых людей.





Целью очередной благотворительной акции группы компаний Enter Engineering, организованной совместно с ГУБДД МВД Узбекистана, Управлением по обеспечению безопасного туризма ГУВД Ташкента, а также при содействии администрации ледового дворца Humo Arena и профсоюзного комитета Enter Engineering, было проведение выездного культурно-развлекательного мероприятия для группы, состоящей из 28 воспитанников детского дома №30 «Мехрибонлик».

Все организационные меры были направлены на обеспечение безопасности детей и качественной реализации задуманной поездки. Дети по окончании школьных занятий на комфортабельном автобусе приехали на экскурсию в крупный спортивно-развлекательный комплекс — Humo Arena. Здесь сотрудник-гид рассказал им про ледовый дворец. После интересной экскурсии началась развлекательная часть мероприятия: все надели коньки и вышли на каток.





Скользя на коньках по сверкающему льду, дети получили огромное удовольствие. Безусловно, эти счастливые моменты сложатся в их копилку приятных воспоминаний. Впереди их ожидало не менее интересное занятие, а именно — прогулка на сигвеях и электрокарах.

Детское любопытство заиграло веселыми искорками в глазах. Особенно мальчишки задавали очень много вопросов касательно работы всего этого чудо-транспорта, на которые любезно отвечали сотрудники дорожно-патрульной службы и туристической полиции.

После всех приятных приключений детей и их воспитателей пригласили на ужин, который был накрыт в «Диет-кафе».





Перед проводами гостей представители Enter Engineering вручили им памятные подарки от имени всех сотрудников компании. Дети выразили свою благодарность за организацию этого содержательного для них дня, за оказанную заботу и внимание веселым смехом, радостно и скромно сказанным «спасибо большое».





Чуть позже в компанию позвонила директор детского дома Феруза Усмонходжаева и горячо поблагодарила компанию и всех участников данной акции:

«Дети приехали очень радостные, счастливые. Сразу стали рассказывать другим ребятам свои впечатления, показали подарки. Конечно, мы находимся на полном гособеспечении, всего хватает. Наши дети очень способные, помимо фундаментального обучения они получают навыки рукоделия и кулинарии, мальчики мастерят. Иногда изделия у них получаются лучше, чем у учителей. В детском доме функционируют 16 кружков. Среди них, в частности, есть музыкальные и спортивные. С детьми интенсивно работают педагоги-дефектологии, тренера. Мы все делаем для того, чтобы они не чувствовали себя обделенными и нашли свое место в жизни. В этом нам оказывают безмерную помощь разные учреждения, также и группа компаний Enter Engineering. Выражаю компании огромную благодарность и желаю процветания и большого прогресса во всех проектах», — сказала Феруза Усмонходжаева.

На правах рекламы.