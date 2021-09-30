29−30 сентября в Ташкенте прошел международный экономический форум на тему «Узбекистан: достижения экономических реформ и их перспективы», организованный Минэкономразвития и Минфином Узбекистана.





Мероприятие было проведено при поддержке Всемирного банка и Азиатского Банка Развития, в котором приняли участие гости зарубежного сообщества и бизнеса.

На форуме был обсужден и проанализирован опыт проведения экономических реформ в Узбекистане в течение последних пяти лет, включая перспективные идеи для дальнейшего развития экономики. Также было уделено внимание развитию рынка капитала и трансформации государственных банков.





«Агробанк» принял активное участие на данном мероприятии и подписал ряд перспективных соглашений с такими банками, как Landesbank Hessen-Thüringen (Германия), ПАО «Совкомбанк» и ПАО «МКБ» (Россия).

На правах рекламы.