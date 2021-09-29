29 сентября в рамках одного из важных событий в мире кино — XIII Ташкентского международного кинофестиваля «Жемчужина Шелкового пути» — во Дворце железнодорожников при поддержке UZTELECOM состоялась пресс-конференция, посвященная открытию Дней белорусского кино в Ташкенте. Также Дни белорусского кино пройдут в Молодежном центре Самаркандской области и в Музыкально-драматическом театре Гулистана Сырдарьинской области.





В этом году Ташкентский международный кинофестиваль возродился по инициативе президента Узбекистана Шавката Мирзиёева под названием «Жемчужина Шелкового пути». С 2021 года это престижное мероприятие будет ежегодно проводиться Агентством кинематографии. В кинофестивале примут участие более 400 режиссеров из 50 стран и более 200 национальных мэтров кино.

В 2021 году Ташкентский международный кинофестиваль проходит под девизом «За мир, просвещение и развитие» и в формате «фестиваль фестивалей».

В рамках кинофестиваля пройдут Дни белорусского кино и 13 других стран мира.





Участвующие в этом фестивале генеральный директор Национальной киностудии «Беларусьфильм» Владимир Карачевский, декан факультета экранных искусств УО «Белорусская государственная академия искусств» Павел Иванов, режиссер документальных фильмов, член Белорусской ассоциации кинематографистов, лауреат многих международных кинофестивалей Галина Адамович, режиссер театра и кино Беларуси и России, продюсер, телеведущий, актер, заслуженный артист России Дмитрий Астрахан пообщались с представителями СМИ и ответили на интересующие их вопросы.

Весь мир, как и узбекские ценители кино, любят и смотрят такие шедевры белорусского кино, как «Девочка ищет отца», «Белые росы», «Меня зовут Арлекино». В рамках мероприятия были продемонстрированы номинированные на премии кинофестиваля картины белорусских кинематографистов «Война. Остаться человеком», «Судьба диверсанта», «Авантюры Прантиша Вырвича», «Правила геймера».





Участники пресс-конференции и зрители получили ответы на интересующие их вопросы об этих фильмах. Белорусские кинематографисты мастерски передали мысли простых людей, пострадавших во время Второй мировой войны, отношение участников войны к тому времени, дружбу, любовь. Также можно выделить потенциал актеров, задействованных в фильмах, режиссеров и дизайнерской работы.

«Я уверен, что в будущем совместное кинопроизводство, участие в подобных фестивалях, обмен опытом в области кино и сотрудничество между киностудиями послужат развитию связей между нашими странами в области кинокультуры и искусства. Представляемые нами фильмы, в частности фильм „Судьба диверсанта“, посвящены победе во Второй мировой войне. Этот фильм был встречен зрителями с большой теплотой. Потому что в нем рассказывается история молодого человека, который готов пожертвовать своей жизнью за свою страну. Мы планируем наладить творческое сотрудничество с узбекскими кинорежиссерами и актерами кино», — сказал генеральный директор Национальной киностудии «Беларусьфильм» Владимир Карачевский.

Военные эпизоды фильма «Ильхак» о трагической судьбе Зульфии Зокировой, потерявшей на войне пятерых сыновей, снимались режиссером Джахонгиром Ахмедовым в 2020 году. Съемки состоянись при участии киностудии «Беларусьфильм» в Беларуси. Фильм был показан 9 мая 2020 года по всем телеканалам Узбекистана.





Второй проект, снятый в Беларуси, — это фильм «Мерос» («Наследие») режиссера Хилола Насимова. В нем рассказывается об истории дружбы, обычаях и традициях узбекского и казахского народов, уходящей корнями в далекое прошлое. Следующая кинокартина — «Севги бахори» («Весна любви») режиссера Ибрагима Расулова — рассказывает о жизни и творчестве известного поэта Хамида Алимджана.





Известный режиссер и продюсер Дмитрий Астрахан, снявший один из показанных на мероприятии фильмов «Судьба диверсанта», отметил, что международный кинофестиваль организован на высоком уровне, и кратко рассказал о своем фильме.

«Героизм советских солдат, сражавшихся с немецкими захватчиками во время Второй мировой войны, — это главное содержание фильма. Фильм рассказывает об истории крупнейшей наземной операции Второй мировой войны. Федор Крылович, в то время член белорусской секретной организации, сумел одновременно уничтожить четыре эшелона немецкой военной техники в районе Курской дуги. Во время съемок произошли интересные события, и пришлось использовать архивную информацию», — сказал Дмитрий Астрахан.

UZTELECOM надеется, что представители узбекской киноиндустрии, зрители, посещающие кинофестиваль, специалисты в своей области высоко оценят творческий труд, техническое и актерское мастерство белорусских кинематографистов, просмотрев отобранные для кинофестиваля фильмы.

UZTELECOM — партнер XIII Ташкентского международного кинофестиваля «Жемчужина Шелкового пути».

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