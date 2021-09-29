В Узбекистане пройдет XII чемпионат мира по бодибилдингу, в котором примут участие 150 спортивных делегаций.

«То внимание, которое уделяет лично глава государства развитию спорта, не только определило выдающиеся успехи наших олимпийцев и паралимпийцев, но и фактически ознаменовало начало новой спортивной эпохи в Узбекистане. Весь мир продолжает переживать последствия пандемии: приметой новой реальности стали состязания при пустых трибунах. Так что намерение провести мировое первенство с участием болельщиков — по-настоящему смелый и серьезный шаг. Уверен, что организаторы соревнований примут все необходимые меры предосторожности, и чемпионат мира в Ташкенте станет подлинным праздником спорта», — отметил вице-президент Олимпийского совета Азии Отабек Умаров.

В рамках чемпионата будут представлены следующие категории для мужчин и женщин:

бодибилдинг — популярная категория, в которой выступают спортсмены, обладающие значительной мышечной массой;

атлет-физик — категория для спортсменов, структурирующих свои тренировки, питание и образ жизни для достижения рельефного телосложения;

фитнес-физик — категория, в которой оцениваются фигура, гибкость, пластика, техника и эстетика, а также элементы акробатики;

модель-физик — категория для спортсменов, демонстрирующих стройное подтянутое тело с оптимальной мышечной массой;

спорт-физик — категория, в которой учитывается масса тела, сложение и физическая форма.

«Чемпионат мира проводится после большого перерыва. Мы вынуждены были пропустить сезон-2020 из-за глобального локдауна. В связи с этим мы испытываем большое воодушевление и гордость от того размаха, с которым намерены провести турнир наши партнеры из Узбекистана. Смело могу сказать, что предстоящее первенство будет отмечено беспрецедентным уровнем организации. Несколько недель назад представители WBPF посетили с инспекционным визитом объекты будущих соревнований и остались в восторге от масштабов. Я с нетерпением жду возможности увидеть все своими глазами в Ташкенте», — отметил президент Всемирной федерации бодибилдинга и физического спорта (World Bodybuilding And Physique Sports Federation) Датук Пол Чуа.

Приобрести билеты можно на сайте.

Также соревнования будут транслироваться в прямом эфире на канале в YouTube: PROFORM86

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