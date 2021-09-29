Arla Foods выходит на рынок Узбекистана. В рейтинге самых успешных молочных изготовителей мира по версии Brand Finance Food & Drink Arla Foods занимает почетное 5 место, а сама компания существует и развивается спустя более 100 лет.





В портфеле Arla большое количество брендов, которые успели зарекомендовать себя в мировом сообществе и стать одними из ведущих в своей категории. Так, например, бренд Lurpak имеет репутацию вкусного сливочного масла категории «премиум». По данным The Best Guide, масло Lurpak неоднократно завоевывало титул «Лучшего сливочного масла в мире».





Arla предоставляет качественные натуральные молочные продукты потребителям всего мира и стремится всегда делать это на высоком уровне. Покупателя всегда будет радовать соотношение качества и цены.

Теперь жители Узбекистана могут попробовать продукцию данного производителя. Это более 30 успевших заявить о себе продуктов. Будет в продаже моцарелла, сливочный крем, сыры, сливочное масло и многое другое.





Представителем Arla Foods в Узбекистане является дистрибьюторская компания Profit Store Distribution.

Компания Profit Store Distribution является крупным дистрибьютором в Узбекистане. Она начала свою деятельность в 2019 году и уже работает с такими крупными брендами, как Vici, Lotte, ToyBox, Lurpak, Konti, «Мираторг», Schweppes, ОАО «Белгородские молочные продукты», «Цесна», Joyco.





Телефон для сотрудничества: (+998) 97−444−70−78.

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