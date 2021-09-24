Президент Шавкат Мирзиёев во время встречи с избирателями в Самаркандской области 24 сентября рассказал, как были обезврежены минные заграждения на границах с Таджикистаном.

Глава государства сообщил, что для решения вопроса о разминирование границ потребовались «мучительно сложные переговоры в течение полутора лет» с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.

«Раньше же у нас на границах были мины. Потом мы сели вдвоём, три часа [вели переговоры]. Мы сразу решили 99,9% проблем, которые не решались 20 лет. Потому что я знаю, что два народа должны иметь возможность ходить друг к другу в гости. Мин быть не должно. Мы — соседи», — заявил он.

В марте 2018 года Узбекистан и Таджикистан создали рабочую группу по обезвреживанию от мин приграничные территории двух стран после визита Шавката Мирзиёева.

Инженерные заграждения и мины на таджикско-узбекской границе были установлены в 2001—2002 годах. Узбекистан тогда объяснил свои действия желанием защитить территорию от боевиков незаконных вооруженных формирований. Однако за минувшие годы на минах неоднократно подрывались мирные жители.

По данным Национального минного центра Таджикистана, за 20 лет как внутри страны, так и на границе с Узбекистаном при подрыве противопехотных мин погибли 374 человека и 485 получили ранения. Сколько человек погибли непосредственно на границе, не уточняется.

Во время работ по разминированию погибли 2 таджикистанских сапера, 20 специалистов получили травмы.