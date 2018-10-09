Узбекистан начал разминирование границы с Таджикистаном, сообщило агентство Asia-Plus. Разминирование идет в направление городов Пенджикент и Самарканд при содействии таджикских специалистов.

Предварительно совместная группа правительств двух стран ознакомилась с картой заминированных участков границы. Информация об этих участках и их общая площадь не разглашается.

Работы по разминированию узбекско-таджикской границы планируется завершить до конца 2019 года.

По данным Национального минного центра Таджикистана, на которые ссылается агентство, за 20 лет как внутри страны, так и на границе с Узбекистаном при подрыве противопехотных мин погибли 374 человека и 485 получили ранения. Сколько именно человек погибли на границе, не уточняется.

Во время работ по разминирования погибли 2 таджикский сапера и 20 специалистов получили травмы.

Узбекистан заминировал горные участки границы с Таджикистаном в 1990-х годах, чтобы предотвратить проникновение боевиков «Исламского движения Узбекистана», уточняет Asia-Plus.