Популярность киберспорта в Узбекистане растет из года в год. Почему это стало таким популярным и что происходит в компьютерном спорте в Узбекистане сегодня, рассказал представитель многофункциональной площадки Cyber Arena.

«По суммам выплат призовые фонды в киберспортивных дисциплинах не отстают от других видов спорта и достигают нескольких миллионов долларов. Так, на турнире по Dota 2 The International в 2019 году были разыграны рекордные 34 млн долларов. Индустрия игр уже обогнала по доходам рынок музыки и кино и продолжает расти в среднем на 20% в год. Если до недавнего времени родители относились к играм как к чему-то не серьезному, то сегодня геймдев — это очень перспективная карьерная траектория.

Цифры статистики тоже показывают, что рынок более чем серьезный. Только за последние два года объем игрового рынка вырос почти на 20 млрд долларов (19%) и составил 175,8 млрд долларов по данным NewZoo на июнь 2021 года. Это ведет как к значительному росту уже имеющихся игровых компаний, так и к открытию новых. В последнее время в СНГ новые игровые компании с многомиллионными вложениями от профильных и непрофильных основателей открываются по несколько в месяц", — поделился Виктор Ли.

Многофункциональная площадка Cyber Arena — это результат упорного труда энтузиастов, любящих свое дело. Это «настоящий рай» для геймеров в сердце Ташкента.

Преимущества Cyber Arena:

15 крупномасштабных турниров с призовым фондом более 150 млн сумов;

пространство площадью в 700 кв. м;

112 современных компьютеров;

два буткемп-вип зала;

PS5 и PS4;

арена для проведения турниров;

большой LED-экран для прямой трансляции игр;

Cyber Cafe для желающих перекусить и выпить чашечку кофе.





За относительно недолгую историю Cyber Arena приняла у себя несколько крупных состязаний. 14 декабря 2020 года Yoshlar Cyber League совместно с Yoshlar Agentligi и хокимиятом Ташкента провела состязание по дисциплинам Dota 2 и CS:GO с призовым фондом в 50 млн сумов, в котором приняли участие 32 команды.





В 2021 году Cyber Arena выступала в роли официального партнера турнира Pro League Uzbekistan по дисциплине PUBG Mobile с призовым фондом 50 млн сумов. В данном турнире участвовали 256 команд со всего Узбекистана. Количество участников превысило 1024 человек. Это был один из крупных турниров в Узбекистане в рамках дисциплины PUBG Mobile.

При поддержке телевизионного канала ZO’R TV прошел Cyber Generation League с призовым фондом в 18 млн сумов.

Также в Cyber Arena часто проводятся любительские встречи. Желающие могут прийти и подать заявку в любое время.

У Cyber Arena есть и собственная подающая надежды команда С-Generation, которая уже добилась неплохих результатов в дисциплинах Dota 2 и CS:GO.

«Нас очень радует и вдохновляет поддержка, которую мы получаем от различных организаций. Особую благодарность хотелось бы выразить телеканалу ZO’R TV, CLICK, KFC, сети супермаркетов Маkrо, Krokus Park, Black Star Burger, Cafe Cafe. Генеральное спонсорство взяла на себя крупнейшая в Узбекистане платежная система CLICK. Совместно с ней мы успели провести множество акций и турниров», — рассказал Виктор Ли.





Также с сентября Cyber Arena начала сотрудничать с KFC. В рамках сотрудничества планируется проведение ряда киберспортивных турниров лиги Cyber Arena League по дисциплинам CS:GO, DOTA 2, PUBG Mobile.





В Cyber Arena можно прийти не только поиграть, но и отметить день рождения. Для этого есть все условия: от развлечений до праздничного оформления.

Также скоро открывается Cyber Arena Light по адресу: Яккасарайский р-н ул. Юсуфа Хос Ходжиба, 72.

Телефон: (+998) 99−857−00−37.

Адрес: Мирзо-Улугбекский р-н, ул. Буюк Ипак Йули, 30.

Ориентир: Экопарк.

Сайт: cyberarena.gg

Telegram: t.me/cyberarenauzb

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