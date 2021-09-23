Гражданин, разыскиваемый за совершение противоправных действий в отношении девочки в метро на станции «Алмазар» 18 сентября, был задержан, сообщил пресс-секретарь Министерства внутренних дел Узбекистана.

Разыскиваемый оказался ранее судимым за совершение преступлений, предусмотренных статьями 166 (грабёж), 169 (кража) и 127 (вовлечение несовершеннолетнего в антисоциальное поведение) Уголовного кодекса, гражданин К. Ш., 1989 года рождения, проживающий в Алмазарском районе Ташкента.

Департамент обеспечения безопасности на объектах транспорта и туризма МВД проводит проверку на наличие в действиях этого лица признаков преступления, связанного с совершением развратных действий в отношении несовершеннолетней, говорится в сообщении.

МВД просит обратиться по номеру 102 или в ближайший отдел внутренних дел тех, кто также пострадал от действий лица на опубликованной фотографии.