В октябре запланировано открытие новой государственной многопрофильной специализированной дошкольной образовательной организации (СДОО) с реабилитационным центром «Имкон» в Кибрайском районе Ташкентской области. Она примет детей, имеющих особые образовательные потребности и нуждающихся в реабилитационных процедурах, проживающих в Ташкентской области и Ташкенте, сообщила пресс-служба Министерства дошкольного образования Узбекистана.

Организация состоит из двух подразделений: многопрофильной СДОО из 10 групп для детей от 2 до 7 лет (в зависимости от диагноза) и реабилитационного центра для детей от 2 до 18 лет.

Первая подобная СДОО была открыта в 2019 году в Нукусе для детей, проживающих в регионе Приаралья. Это новая модель ДОО, в которой педагоги и медицинские работники совместно с родителями разрабатывают план развития и реабилитации каждого ребенка и помогают ему реализовать его в одном учреждении. Благодаря этому родителям не нужно дополнительно посещать другие специализированные учреждения и специалистов.

Заседание медико-психолого-педагогической комиссии по отбору в новую СДОО детей от 2 до 6 лет пройдёт 23−24 сентября с 10:00 до 16:00 в здании «Имкон» по адресу: Ташкентская область, Кибрайский район, ул Дархон, 201 (карта).

В многопрофильную СДОО набираются дети, имеющие нарушения в соответствии с перечнем медицинских показаний, являющихся основанием для выдачи заключения медико-психолого-педагогической комиссии.