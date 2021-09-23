Объём совокупного внешнего долга Узбекистана на 1 июля 2021 года достиг 35,9 млрд долларов, увеличившись за шесть месяцев на 6%, или на 2 млрд долларов, следует из данных Центрального банка. Это составляет около 57% к ВВП.

Совокупный внешний долг включает правительственный и гарантированный правительством (внешний госдолг), а также негарантированный внешний долг (долг частного сектора).





За первое полугодие задолженность госсектора увеличилась на 627,9 млн долларов (+3%) и составила 22 млрд долларов. Рост объясняется привлечением новых внешних заимствований и выплат по ним, а также снижения цен облигаций, размещенных на международных финансовых рынках и изменения курсов.

Задолженность частного сектора выросла на 1,4 млрд долларов (+11%), преимущественно за счёт увеличения заимствований банками и другими секторами.





Всего за шесть месяцев госсектор привлёк заимствования на общую сумму 1,2 млрд долларов, а частный — на 3,2 млрд долларов. Привлечение заимствований, в основном, осуществлялось банками — 1,6 млрд долларов. в том числе нефтегазовый и энергетический сектор привлёк 379 млн долларов и предприятия прочих секторов экономики — 1,2 млрд долларов.

При этом основной причиной значительного роста в компоненте «прочие сектора» по сравнению с прошлым годом является выпуск и размещение на международных финансовых рынках ценных бумаг UzAuto Motors номиналом в 300 млн долларов под 4,85% сроком на 5 лет.





По итогам шести месяцев госдолг погашен на 429 млн долларов: 353,4 млн долларов по основному долгу и 206,5 млн долларов — по процентам.

Выплаты по частному внешнему долгу составили 1,6 млрд долларов по основному долгу и 238,8 млн долларов по процентам.

Заместитель министра финансов Ахадбек Хайдаров отмечал, что после резкого роста расходов госбюджета из-за кризиса в 2020 году теперь планируется снизить показатель до докризисного уровня — до 27% к ВВП. Кроме того, правительство в следующие годы планирует удерживать уровень госдолга (не путать с внешним долгом, который включает задолженность частного сектора) в пределах 50%, а бюджетный дефицит — в пределах 2%.