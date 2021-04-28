Компания UzAuto Motors 27 апреля выпустила на Лондонской фондовой бирже свои первые международные еврооблигации формата RegS/144A на сумму 300 млн долларов сроком на 5 лет, сообщила пресс-служба Министерства финансов Узбекистана.

Как было сообщалось ранее, с 22 по 26 апреля состоялось роудшоу по выпуску международных облигаций, в ходе которого представители Минфина и UzAuto Motors представили презентации иностранным инвесторам и ответили на их вопросы.

В рамках мероприятия роудшоу была проведена телеконференция с участием более 50 глобальных институциональных инвесторов из США, Европы, России и стран Азии, а также организованы индивидуальные встречи с 28 крупными международными инвесторами.

По рекомендации финансовых консультантов-андеррайтеров, основанных на предложениях инвесторов, начальная процентная ставка компании UzAuto Motors была установлена в районе 5,375%, и в 8:15 по лондонскому времени книга заказов была объявлена открытой.

Объем заказов составил 1,1 млрд долларов по состоянию на 13:00 по лондонскому времени. Исходя из объема сформированных заказов и анализа финансового консультанта, процентная ставка была снижена до 5,00−5,125%. После открытия рынков США объем заказов продолжал увеличиваться, достигнув максимума в 1,4 млрд долларов, что дало возможность для дальнейшего снижения процентных ставок. В 15:00 по лондонскому времени окончательная процентная ставка и купон были снижены примерно на 0,15% до 4,85%.

Международные облигации были распределены среди почти 130 инвесторов из Великобритании (37%), США (14%), Германии (8%) и ряда других европейских (35%) и азиатских (6%) стран.

При этом большинство этих инвесторов составляли управляющие активами и фонды (67%), которые также активно распределялись между банками (23%) и страховыми и пенсионными фондами (10%).

«Успешное размещение первых еврооблигаций узбекских корпоративных эмитентов компанией UzAuto Motors свидетельствует о положительной оценке инвесторами проводимых в Узбекистане реформ, в том числе программы реформирования государственных предприятий», — говорится в сообщении.