Администрация международного аэропорта «Ташкент» имени Ислама Каримова предоставила «Газете.uz» детальное — почти поминутное — описание всего, что происходило с самолётом British Airways рейса ВА260, следовавшего из Исламабада в Лондон, и его более чем тремя сотнями пассажиров во время вынужденной посадки в столице Узбекистана 22 сентября. В аэропорту также опровергли заявления пассажиров о том, что к ним никто не пришёл, что не было медицинской помощи, кислорода и питания. «Всё, что можно было сделать со стороны аэропорта, в том числе трёхразовое питание пассажиров в транзитном зале, раздача лекарств первой необходимости, оказание медицинской помощи, выдача инвалидных колясок, было сделано на возможно высоком уровне», — заявили а столичной воздушной гавани. Мы публикуем пресс-релиз и опровержение администрации аэропорта без сокращений.

Пресс-релиз международного аэропорта «Ташкент» имени Ислама Каримова по факту вынужденной посадки рейса ВА260, следовавшего по маршруту «Исламабад — Лондон»

22 сентября 2021 года в 3:28 местного времени в Ташкентском аэропорту совершил вынужденную посадку рейс ВА260, следовавший маршрутом «Исламабад — Лондон», по причине ухудшения здоровья одной из пассажирок.

После заруливания борта на стоянку В8а (в 3:38) на борт поднялась бригада медиков. На борту среди пассажиров находился кардиолог, который оказывал необходимую помощь пассажирке, но, несмотря на все предпринятые медиками реанимационные действия, пассажирка скончалась. Врачи зарегистрировали биологическую смерть в 3:55 местного времени.

По требованию экипажа борт был заправлен (заправлено 40774 кг), и капитан намеревался продолжить полёт с телом на борту. Но после завершения заправки воздушного судна (ВС) выяснилось, что на борту существует техническая неисправность, и в 6:20 экипаж запросил помощь механиков авиапредприятия Uzbekistan Airways Technics (UAT). На выяснения вопроса об имеющихся технических допусках на выполнение работ техниками АП UAT было затрачено 80 минут.

К этому времени заступила новая смена техников, которая, получив допуск, приступила к работе. В течение всего времени на борту работали представители транспортной прокуратуры, которые оформили необходимые документы.

На устранение технических неполадок потребовалось примерно 2 часа 30 минут. Работы были завершены в 9:45, и экипаж рассчитывал вылететь обратно в Исламабад в 10:20. При вылете в Исламабад экипаж ещё сохранял легитимность по рабочему времени.

К этому времени нерешенными оставались вопросы оплаты за услуги и топливо, не было получено полётное задание (Operational flight plan), а также разрешение на вылет от Агентства гражданской авиации.

Вопрос с оплатой был решён предоставлением гарантийного письма от авиакомпании British Airways по электронной почте.

Для Агентства гражданской авиации требовалось предоставление всех разрешительных документов, выданных British Airways для продолжения полета, тоже по электронной почте, но данная процедура заняла долгое время.

В 10:30 местного времени экипаж принял решение не продолжать полёт по причине превышения лимита рабочего времени экипажа.

Было принято решение о перебуксировке борта с места стоянки В8а на место стоянки Е1. В 11:00 была начата процедура перебуксировки.

В 11:40 на борт ВС был вызван медицинский персонал, и в первый раз было озвучено, что одному из пассажиров требуется кислород. По записям в медицинском журнале больному была оказана медицинская помощь в полном объёме.

После перебуксировки на место стоянки Е1 экипаж приступил к раздаче горячего питания пассажирам, на что ушло 50 минут, и только после окончания обслуживания экипаж дал добро на высадку пассажиров.





В 12:30 была начата процедура передислокации пассажиров в транзитную зону аэровокзального комплекса. Пассажиры были проинформированы о замене борта ВС и о том, что ориентировочно в 21:00 за пассажирами прилетит другой борт. Во время передислокации пассажиров выяснилось, что на борту находятся 10 маломобильных пассажиров, для выгрузки которых был вызван амбулифт и предоставлены кресла-каталки.

Тело покойной пассажирки было транспортировано на грузовой склад для размещения в специализированной холодильной установке для последующей подготовки к перевозке как груз 200.

В 13:15 все пассажиры находились в новом блоке вылета, где для обслуживания пассажиров была организована работа кафе, комнаты матери и ребенка, магазины Duty Free.

В трансферной зоне находились сотрудники отдела сопровождения пассажиров (дежурные), которые непосредственно оказывали помощь и поддержку пассажирам. Через дежурных вызывались медицинские работники, которые по первому требованию пассажиров оказывали медицинскую помощь, о чём присутствуют записи в медицинском журнале.

Медицинский кислород был предоставлен по первому требованию пассажира.





В 14:30 был сделан заказ на питание для 311 пассажиров, находящихся в транзитной зоне, и воду. Первую партию воды привезли в 15:20. В раздаче воды были задействованы дежурные. Для приготовления горячего питания потребовалось больше времени, но в 16:15 началась раздача горячего питания. Дополнительно для пассажиров были предоставлены прохладительные напитки и минеральная вода, соки. Заказы на питание: в 21:00 — ужин, в 1:00 — завтрак.

Ужин и завтрак для пассажиров были своевременно предоставлены в указанное время. Обслуживание производили дежурные первой смены.

В 15:00 была получена информация от представителей авиакомпании British Airways из Москвы, что борт за пассажирами прилетит в 2:30 утра ташкентского времени, и вылет планируется на 3:35 утра. Эта информация была доведена до пассажиров, что опять вызвало возмущения с их стороны из-за задержки. Пассажиры требовали представителя посольства и размещения в гостиницах.

Представитель посольства Великобритании была в зоне досмотра, но ограничилась беседой с мужем усопшей и организацией подготовки и транспортировки тела. На общение с остальными пассажирами представитель посольства не согласилась.

Вечером, в 21:00, в аэропорт прибыли представители посольства Пакистана с целью информирования пассажиров о сложившейся ситуации и проведения бесед с пассажирами.





Ситуацию усугубляло часовое отключение воды в блоке вылетающих пассажиров (с 14:00 до 15:00). Начальник аэровокзального комплекса принял меры по локализации возникшей технической неисправности.

Планируя вылет данного рейса, нами принималось в расчёт обслуживание рейсов на вылет по расписанию, был проведен оптимальный расчёт по выходам на посадку.

Совместно со Службой досмотра на авиационную безопасность было принято решение о проведении досмотра пассажиров авиакомпании British Airways в первой галерее и сборе пассажиров в накопителе В4.

За 30 минут до посадки борта пассажиров пригласили на посадку через новую зону досмотра. Борт на замену (ВА1954) произвёл посадку в 2:58 и заруливание на стоянку В2 в 3:10.





Прибывший на замену экипаж запросил заправку и сообщил, что часть из них (7 человек) перейдут на первый борт (стоянка Е1). Все просьбы экипажа были выполнены. При этом возникла необходимость перегрузки с первого борта (стоянка Е1) контейнера холодильника RAP100006BA, так как борт из-за отсутствия пассажиров выходил за лимиты центровки.

В 4:15 после окончания заправки и получения разрешения экипаж принял решение о начале посадки пассажиров на борт. Перегрузка контейнера проходила параллельно с посадкой пассажиров.

Первыми на посадку были приглашены маломобильные пассажиры. Общее время посадки всех пассажиров — 50 минут.

Сводно-загрузочная ведомость была сформирована централизованно специалистами British Airways на другой станции и направлена по электронной почте.

Груз 200 был загружен в 5-й отсек воздушного судна. Загрузка проводилась под контролем техника British Airways. Грузовой манифест и NOTOC подписаны командиром ВС.

Борт ВА260/21 [по маршруту] TAS-LHR вырулил со стоянки в 5:43, фактическое время вылета — 5:48. Все пассажиры и груз 200 были отправлены на втором борту.

Состояние первого борта. Борт не был готов к вылету по причине отсутствия допустимых норм центровки. В этой связи экипаж ВС сообщил, что необходимо перегрузить одну паллету с заднего багажника вперёд и два контейнера назад.

Исходя из этого было подготовлено оборудование. Пришлось ждать новый план загрузки. По получению нового плана выяснилось, что объём работ намного больше, и требуется полная перезагрузка контейнеров и паллет.

На выполнение всего объема работ потребовалось 2 часа времени (с учетом ожидания необходимого количества тележек). Все работы были завершены в 7:50. Была получена сводно-загрузочной ведомость. Борт вылетел в 8:40.

Для составления и выставления счёта авиакомпании British Airways и калькуляции расходов по всем предоставленным услугам и проведённым работам в Производственно-диспетчерскую службу аэропорта был представлен перечень выполненных работ.

Сообщаем, что весь руководящий состав службы перевозок и смежных структур принимали активное участие в обслуживании пассажиров.

Опровержение администрации аэропорта

В дополнение к официальному пресс-релизу сообщаем, что информация, озвученная некоторыми пассажирами этого рейса в социальных сетях, о том, что якобы пассажиров заперли в аэропорту Узбекистана на 24 часа, к ним никто не пришёл, нет медицинской помощи, не было кислорода, не было питания — мягко говоря, не соответствует действительности.

То, что пассажиры оставались на борту на протяжении нескольких часов, было решением экипажа. То, что пассажирам не предоставили места в гостинице или не допустили в город, было решением British Airways, которая могла была попросить аэропорт о содействии, которое мы предлагали.

Обычно такими делами занимаются представители авиакомпании в аэропортах. Представительства British Airways в Ташкенте нет, а ближайшее находится в Москве. Мы контактировали с московским и головными офисами British Airways и, благодаря содействию и инициативе директора аэропорта, все услуги (более чем на 66 тысяч евро) по обслуживанию пассажиров и двух бортов British Airways были предоставлены без предоплаты под его личную ответственность. Такое обычно не практикуется. В этой связи имеется благодарность руководству аэропорта от British Airways.

Но даже если у авиакомпании нет представителей, которые могли бы заняться трансфером и размещением пассажиров в гостинице, этим могли заняться, ради своих граждан, также сотрудники посольства.

Всё, что можно было сделать со стороны аэропорта, в том числе трёхразовое питание пассажиров в транзитном зале, раздача лекарств первой необходимости, оказание медицинской помощи, выдача инвалидных колясок, было сделано на возможно высоком уровне. Заявление пассажирки в социальных сетях с обвинениями было сделано, по нашему мнению, чтобы побольше выбить соответствующих компенсационных выплат от British Airways и касаются только авиакомпании.

То, что нуждающимся не давали кислорода, — это вообще фейк, не поддающийся логическому осмыслению. Ведь если бы там не было кислорода (а он был выдан по первому требованию), там был бы как минимум ещё один умерший!

Исходя из недостоверности информации, размещённой на вашем ресурсе, которая прямо или косвенно бросает тень на репутацию аэропорта «Ташкент», просим вас, в соответствии с законодательством, опубликовать опровержение.

Администрация международного аэропорта «Ташкент» имени Ислама Каримова